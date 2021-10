Dwyane Wade manipula a LeBron James

El dueño del Jazz, ex jugador de la NBA, Dwyane Wade, manipula a la estrella de los Ageles Lakers, LeBron James en el partido ante Warriors.

La leyenda de la NBA Dwyane Wade es copropietario del Utah Jazz, pero podría haberlo olvidado cuando felicitó a la estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, en Twitter.

LeBron estaba encerrado para los Lakers justo en el primer momento de su primer partido de la temporada 2021-22 contra los Golden State Warriors. De hecho, King James anotó 18 en la mitad para romper el récord de la mayor cantidad de puntos anotados en la apertura de la temporada.

Wade, quien estuvo atento durante el juego, no pudo evitar elogiar a James por su desempeño. Eran buenos amigos y no es la primera vez que la leyenda del Miami Heat ha hablado de admiración por el delantero de los Lakers.

@KingJames looks like he’s in mid season form — DWade (@DwyaneWade) October 20, 2021

El problema es: Dwyane Wade ya no es solo un ex jugador o un amigo de LeBron James. También es copropietario de una franquicia de la NBA, lo que significa que sus comentarios pueden considerarse manipulaciones.

¿Recuerda cuando Magic Johnson, entonces presidente de los Lakers, simplemente elogió a Giannis Antetokounmpo y habló sobre sus similitudes? Bueno, el ícono de la NBA fue multado con $ 50,000 por eso.

Si bien es probable que los fanáticos no le den mucha importancia, será interesante ver qué hará la NBA. Wade podría salirse con una advertencia, especialmente porque sus comentarios no son tan profundos y simplemente describen el juego de LeBron. Sin embargo, seguro que no puede simplemente enviar un tweet a su buen amigo para seguir adelante.

Pero bueno, LeBron definitivamente parecía estar en forma a mitad de temporada luego de registrar 34 puntos, 11 rebotes y cinco asistencias en la derrota por 121-114 ante los Dubs.