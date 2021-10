El caso de Daniela Curapa: la investigación que su madre pide retomar

1294784

Cumaná.– Daniela Del Valle Curapa Cova murió cuando tenía 26 años. Su caso ocurrió en Cumaná, capital del estado Sucre, el 31 de agosto de 2019. Su madre asegura que su muerte ocurrió por una presunta mala praxis médica en una operación por apendicitis.

Gregoria Cova es la mamá de Daniela y acudió a El Pitazo el lunes, 18 de octubre, para contar la historia de su hija, quien realizaba pasantías para graduarse de médico integral. A ella la operaron el 30 de agosto de 2019 en el Hospital Antonio Patricio Alcalá (Huapa), a la 1:00 p.m.

“Como las horas pasaron y no tenía respuesta de los doctores acerca del estado de mi hija, pasadas las cinco de la tarde entré a la sala de quirófano y vi a mi hija en una camilla inmovilizada, al otro día murió intubada”, narra la madre, vía telefónica, con voz entrecortada.

La mujer explica que ante el dolor de la pérdida de su hija mayor no pidió una autopsia del cadáver, pero tres meses después solicitó exhumar los restos ante la fiscalía sexta del Ministerio Público y se la aprobó para el 17 de enero de 2020. “Vendí hasta mi carrito para pagar esos trámites y los patólogos no consiguieron pruebas de mala praxis, pero tenía tres heridas en su cuerpo y la operaron por laparoscopia. Aquí no van a decir lo que encuentren”.

La madre sostiene que no tuvo una explicación de los doctores del por qué no operaron a su hija por cirugía abierta. “Yo consulté con expertos forenses y médicos y me dicen que la condición que presentó mi hija es por sobredosis de anestesia y eso es mala praxis médica”.

A pesar de que las pruebas forenses no arrojaron ningún resultado que demostrara su acusación, la madre cuenta que los patólogos le recomendaron que mandara a extraer del cadáver parte del hígado, intestino y pulmón para enviarlos a la morgue de Bello Monte en Caracas y que, además, pidiera solicitar una investigación más exhaustiva porque las características de los órganos no concordaban con el informe médico.

“Eso hice, pero esas muestras aún están en la morgue del Huapa y ya pasó un año. No encuentro la forma para que las envíen a Caracas. Aquí en la Fiscalía de Cumaná no me dan respuesta y hace 20 días viajé al Ministerio Público en Caracas y me dijeron que en 15 días me daban respuesta”, detalla.

La familia Curapa Cova pide justicia. Los padres y dos hermanos de Daniela esperan que las autoridades hagan caso a su llamado de auxilio para que, a dos años y dos meses de la muerte de la estudiante de medicina, pueda descansar en paz y su familia pueda saber qué le pasó en ese quirófano, donde entró hablando y con ganas de vivir, pero salió muerta.

Yesenia GarciaOriente