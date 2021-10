Evaluna develó que Montaner quedó en shock por su embarazo

La hija de Ricardo Montaner, Evaluna, anuncio su embarazo a través del sencillo de ambos llamado Índigo. Causando impresión y conmoción. Más de 20 millones de vistas en menos de dos días desde su estreno, ocupando el primer lugar en más de 15 países.

La cantante ya comenzó a experimentar lo que muchas madres primerizas viven como náuseas y antojos: “(Fue) horrible. Yo no quería comer nada, solo mandarinas, pepinillos y cebollitas de vinagre. Me puse las pulseras de motion sickness (mareos), aceites esenciales, el de menta me ayudó mucho y Camilo me cuidó muchísimo”, expresó Evaluna.

Al ser la menor de la familia Montaner, ha hecho que toda su familia preste toda su atención. Esta inesperada noticia de su embarazo también causó una reacción confusa, pero tierna, tal como se deja ver en el video oficial de Índigo. “Mi papá al comienzo estaba en shock, pero ahora todos están demasiado contentos. Creo que lo van a poder disfrutar más, compartirlo con todos, porque tenían que guardar el secreto”, concluyó la cantante.

Con información de Infobae

Por: Reporte Confidencial