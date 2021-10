Libro: CIUDAD DE LAS NUBES

Los jóvenes héroes de esta novela intentan entender el mundo que les rodea: Anna y Omeir se encuentran en lados opuestos de las magníficas murallas de Constantinopla durante el asedio de la ciudad en 1453; el idealista Seymour está inmerso en un atentado contra una biblioteca en el Idaho de la actualidad; y Konstance viaja a bordo de una nave espacial que se dirige a un nuevo planeta. Todos ellos son soñadores que encuentran fuerza y esperanza en la adversidad… y todos están unidos por un libro escrito en la antigua Grecia que narra un viaje excepcional. Demostrando una vez más su maestría, Doerr ha creado un maravilloso tapiz de tiempos y lugares que es un homenaje a la extraordinaria capacidad de los humanos para transmitir historias de generación en generación. Una novela para todos los que aman la lectura, las bibliotecas y las librerías. *Entre los nominados al National Book Award de ficción *Uno de los libros más esperados del año para The New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Time, Entertainment Weekly, NPR.org, Buzzfeed, America, CNN.com, EOnline, PopSugar, Fortune, BookRiot, LitHub La crítica ha dicho:

«Si estás buscando una novela extraordinaria, no busques más.»

Washington Post «Un libro humano y optimista para adultos que está impregnado de la magia de la experiencia de leer en la infancia. Ciudad de las nubes es una celebración de los libros, del poder y las posibilidades de la lectura. Los manuscritos arden, sí, pero el hecho de que nos hayamos aferrado a tantos de ellos y aún nos resulte valioso leerlos es un aspecto de nuestra humanidad que esta novela celebra con justicia.»

The New York Times Book Review «Épico y profundo.»

People «Ambicioso y evocador.»

Time «Una deslumbrante y épica historia sobre el amor, la guerra y el gozo de los libros.» The Guardian «Una novela esperanzadora y vital sobre la esencia del amor, la literatura y el arte.»

Irish Independent «Deslumbrante… Una novela sobre cómo las personas encuentran esperanza en medio del caos y el miedo, y sobre cómo los propios libros podrían ser lo mejor que los humanos han hecho nunca.»

San Francisco Chronicle «Los siete años de espera han merecido la pena… Te dejará sin habla.»

EOnline «Doerr regresa con una novela profundamente conmovedora… Ciudad de las nubes es una maravilla.»

Publishers Weekly «Una novela de estatura y ambición épicas.»

Buzzfeed «Una novela sin igual.»

BookRiot «Uno de los placeres de leer Ciudad de las nubes es descubrir los hilos que unen las vidas de los personajes, que finalmente se cohesionan de un modo que resulta simplemente inolvidable, al igual que lo es el maravilloso regalo que supone esta novela.»

Booklist «Una ambiciosa novela que desafía los géneros.»

BookPage «Doerr construye una comunidad de lectores y amantes de la naturaleza que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Este es solo uno de los muchos milagros que logra el autor… A medida que las piezas de este mágico puzle literario van encajando, se enciende un destello de esperanza para nuestro ignorante mundo.»

Autor: DOERR, ANTHONY

Genero: Literatura Universal

Páginas: 656

Sinopsis Librería

Por: Reporte Confidencial