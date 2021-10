Libro: SEGUNDA CASA

La esperada nueva novela de Rachel Cusk tras la revolucionaria trilogía A contraluz.

Una mujer invita a un prestigioso pintor a pasar una temporada con ella y su familia en una casa de invitados que acaban de construir junto a la remota marisma en la que viven; profundamente conmovida por su pintura, alberga la esperanza de que la particular mirada del artista ilumine desde una nueva perspectiva su propia existencia.La visita alterará la quietud de su vida y le revelará aspectos tan singulares de la existencia humana como la distancia que separa la realidad de las ficciones que nos construimos, las sutiles dinámicas de poder que dominan nuestras relaciones, en especial entre hombres y mujeres, o lo difícil que resulta ser auténticamente libre.Segunda casa añade una pieza clave a la admiradísima obra novelística de Rachel Cusk, una autora capaz de seguir sorprendiendo a sus numerosos lectores con la inconfundible originalidad, profundidad y penetración psicológica de su literatura. Una novela de una asombrosa perfección formal que, a través de la meticulosa indagación en nuestros deseos y contradicciones, nos demuestra que el arte puede ser tan salvífico como destructivo.

«La prosa de Cusk es profundamente necesaria. Segunda casa, exquisita por lo cruelmente precisa que es su escritura, nos recuerda por qué.» Sam Byers (The Guardian) «Uno sabe cuándo está ante una página de ficción de Rachel Cusk. Sus narradores tiran con insistencia, aunque con frialdad, de los nudos centrales del ser. Analizan cada emoción como si estuviera recién inventada.» Dwight Garner (The New York Times) «Cusk vuelve con una novela impresionante (…) una obra de arte impecable.» Meredith Boe (The Chicago Review of Books)

Autor: CUSK, RACHEL

Genero: Literatura Universal

Páginas: 184

Sinopsis Librería

Por: Reporte Confidencial