Limpieza para mejorar el aspecto del rostro

La limpieza de la piel logra que tengas un aspecto fresco, que te da belleza y brillo. Cuando cuidas tu cuerpo, es una manera de poner en orden la espiritualidad.

Limpieza de la piel

Un rostro hermoso pero con la piel reseca pierde parte de su atractivo, la limpieza profunda permite lucir una piel tersa, elástica y firme. Uno de los aspectos más importantes es mantener hidratada, por ello es necesario que tomes agua e infusiones para mantenerla tersa.

Para eliminar las impurezas de tu piel, que se genera por el contacto con agentes externos. Lograr una buena limpieza es importante que mantengas el balance natural de la piel, y lo puedes lograr en dos pasos:

– En las noches remover las impurezas con una crema hidratante, aplicando suaves masajes en el rostro.

– Para finalizar usar un tónico astringente para que cierre tus poros.

Tónicos:

– Piel seca: hierve en una taza de agua, cuatro de té de rosa, déjalos por un minuto después de hervir. Luego incorpora seis gotas de aceite de lavanda, cuando la preparación se encuentre fría. Para mantener la piel hidratada debes tomar ocho vasos de agua al día y aplicar crema en la mañana y en la noche.

– Piel grasa: hervir dos cucharadas de malojillo en una taza de agua y dos cucharadas de té de ginseng. Dejar hervir y reposar, incorporar cinco gotas de aceite de salvia. Para evitar la piel grasa mezclar dos cucharadas de vinagre con cinco de aguas y colocar en el rostro, dejar actuar por 10 minutos y retirar con agua fría.

Recomendaciones

– Colocar crema humectante alrededor del rostro con la ayuda de la yema de los dedos.

– Debes concentrarte en zonas de cuidado cómo: frente, barbilla y contorno de ojos.

– Realiza pequeños masajes en esas zonas por 10 segundos.

– Ten una alimentación adecuada donde las frutas y los vegetales predominen.

– Consume vitaminas E, C y N y antioxidantes: colágeno, zing y magnesio.

– Duerme las ocho horas reglamentarias para un descanso reparador.

– Realiza una rutina de ejercicios para aumentar el flujo sanguíneo de la piel.

– No fumes, el cigarrillo destruye las reservas de vitamina C del cuerpo. Y su consumo constante produce feas líneas de expresión en el contorno de la boca.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial