Maduro: Debemos acompañar a mujeres con cáncer de mama en tratamientos y en la recuperación

Nicolás Maduro aseveró este martes que “deben acompañar” a mujeres del país con cáncer de mama en tratamientos y en la recuperación. No obstante, más temprano se conoció que las mujeres con este padecimiento en el Táchira deben cruzar a Cúcuta en Colombia para poder recibir radioterapias.

“Mi cuenta WhatsApp la anularon por el número de gente que se metió, había demasiada gente. Quiero abrirla ahora para enviar mensajes sobre la educación, a colegios y escuelas. Telegram si me funciona bien. Deben leerse en familia y compartir los 10 vértices del inicio de clases, vale la pena leerlo, uno se engancha. (…) Hoy nos vestimos de rosado porque es el día de lucha contra el cáncer de mama en la mujer. La humanidad viene reaccionando contra el cáncer de mama, nosotros vamos a lanzar un plan muy pronto, una jornada para diagnóstico y prevención de cáncer de mama. Debemos acompañarlas en tratamientos, en la recuperación. Todo nuestro respaldo al sistema de salud y a la mujer venezolana”, afirmó Maduro por VTV.

El cáncer de mama cobra la vida de 9 venezolanas todos los días



La presidenta de Senosalud, Ludmila Calvo, aseguró este lunes que la incidencia mundial por cáncer de mama ha aumentado, pero que en el caso de Venezuela el aumento ha sido de manera exponencial. Al menos 9 mujeres a diario fallecen a causa de este mal.

En conversación exclusiva con ND, Calvo manifestó la importancia de realizarse exámenes preliminares porque la enfermedad es curable si se diagnostica a tiempo. Cree que en Venezuela el cáncer es una pandemia “peor que el covid”.

Maduro: Primer vértice del programa de regreso a clases presenciales el 25O “es la bioseguridad”



Por otra parte, en torno al regreso a clases presenciales Maduro dijo que “hemos elaborado un documento completo para el regreso bioseguro a las aulas de clases. Lo pensamos muchas veces pero no hubo las condiciones. La nueva normalidad en escuelas, en liceos y universidades. Ustedes las jefas de zonas educativas deben promover el trabajo comunal, mejoría de escuelas. Hay ideas maravillosas de lo que será el año escolar. Nunca me ha gustado el termino adolescente, que adolecen, yo creo que son crececientes (sic) no que adolecen”.

“Venezuela es un país receptor de migración, bienvenida toda esa migración. (…) Hemos logrado la vacunación del 84% del personal educativo del país, y debemos llegar al 100% del personal vacunado. En enero vamos a empezar el refuerzo en la vacunación de toda la población venezolana empezando por la salud y educación. Antes que termine el año esperamos empezar a vacunar niños desde 3 años hasta los 18 años”, agregó.

“Vamos a clases a partir del próximo 25 de octubre, y nos estamos preparando para que ese regreso a clases sea permanente. Van 19 meses de pandemia. Hicimos un gran esfuerzo para mantener la calidad de las clases en el pasado año escolar. Hago llamados a los muchachos en escuelas y liceos a que se cuiden del covid. Caracas, Miranda, La Guaira y Nueva Esparta tenían un nivel alto de casos. Debemos llegar al 95% de población vacunada para el 31 de diciembre”.

Finalmente, Nicolás Maduro reconoció la deserción escolar. “En estos 19 meses ha habido deserción escolar, es una realidad. El movimiento somos Venezuela estuvo buscando a muchachos para inscribirlos en escuelas. (…) Estos 10 vértices para volver a clases presenciales son muy importantes, el primer vértice del programa de regreso a clases es la bioseguridad”.