Morel Rodríguez Ávila: “Reactivaremos la construcción para estimular el empleo y el turismo”

La paralización del sector construcción en los últimos ocho años, no sólo ha resultado un retraso importante en el desarrollo urbano de Nueva Esparta, sino el cierre de una de las más importantes fuentes de empleo en la región.

Morel Rodríguez Ávila ha sido el responsable del mayor porcentaje de construcción, reparación, remodelación y refacción de obras de infraestructura en las islas de Margarita y Coche, sin embargo, todas éstas hoy muestran un claro deterioro por la falta de mantenimiento y total abandono por parte de los gobiernos locales y regionales que le sucedieron después del 2012.

Según datos aportados por la Cámara de la Construcción, actualmente el sector se encuentra en un 95% de recesión a nivel nacional, mientras que en Margarita la paralización se estima en un 97% amen de algunas obras que se han ejecutado con empresas privadas, ya que a nivel público no se han hecho inversiones importantes.

“Durante mi Gobierno trabajé de la mano con el Colegio de Ingenieros y la empresa privada, siempre tomando en cuenta las recomendaciones de los expertos técnicos para ejecutar las mejores obras de vialidad, infraestructura escolar, sanitaria, aeroportuaria, portuaria, así como viviendas y rancherías que brindaron bienestar a mi pueblo y fuesen perdurables en el tiempo”, comentó el candidato de la unidad popular para la Gobernación, al referirse al caos que está sufriendo el sector construcción en estos momentos.

Agregó que en los primeros cien días de su próximo gobierno a partir del 21 de noviembre, tiene muchos retos en esta materia, pero que está listo para asumirlos.

Obras mal hechas que representan un riesgo

Morel Rodríguez ha denunciado en varias oportunidades la irresponsabilidad de la ejecución de obras que fueron mal concebidas y que hoy representan un riesgo de vida para los habitantes de la isla, como es el caso del segundo puente sobre La Restinga, que aun cuando desde un principio empezó a ceder, fue recientemente reabierto sin que se hayan aplicado los correctivos indicados por el Colegio de Ingenieros y la Cámara de la Construcción, gremios profesionales que hicieron las respectivas observaciones técnicas.

Asimismo, señaló que hay obras importantes inconclusas que percibieron recursos pero éstos no terminaron en la culminación de las mismas, y los neoespartanos siguen sin recibir respuesta por parte de los responsables.

“En más de 6 años la Gobernación recibió mucho más recursos de los que me asignaron como Gobernador pero no invirtieron ni el 50% de ellos en obras, después de esos desastres, la construcción cayó en el oscurantismo más triste para la isla, pues no ha habido más desarrollo ni empleo para la mano de obra local que tanto lo necesita”, dijo.

Hoy en día se observa que la mayoría de las vías están sin iluminación, ni señalización, ni demarcación; mientras que las escuelas no han recibido una mano de pintura para su mantenimiento e incluso ahora algunas están desmanteladas.

El líder regional, Morel Rodríguez Ávila, a quien se le debe la construcción de nuevas avenidas como la Llano Adentro, la ampliación de la Juan Bautista Arismendi, el inicio de la carretera La Asunción-Juan Griego por mencionar algunas, asegura que su plan de gobierno está enfocado en una atención inmediata y general de las principales obras de infraestructura establecidas en el estado.

Los expertos de la Cámara de la Construcción coinciden en que es urgente iniciar el mantenimiento en las obras de vialidad, sistema eléctrico e hídrico de la isla, así como la necesaria reactivación de obras que quedaron inconclusas, para estimular no sólo el sector construcción sino el turismo nacional e internacional.

“Vamos a recuperar Nueva Esparta porque tenemos que volver a convertir la isla en el destino turístico más atractivo y seguro del Caribe, y la infraestructura es un área fundamental para lograrlo, así que invito a la empresa pública y privada a tener confianza porque siempre he cumplido mi palabra y el estado necesita del aporte de todos” aseguró Morel.

