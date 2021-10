Sindicato de maestros de Anzoátegui rechaza clases presenciales el 25O: “Planteles están en malas condiciones”

La presidenta del sindicato de maestros del estado Anzoátegui, Mayra Marín, rechazó este lunes el llamado de la administración de Nicolás Maduro a retomar las clases presenciales el próximo 25 de octubre, ya que a su juicio los planteles están en “malas condiciones”.

Este domingo 17 de octubre, Nicolás Maduro ratificó que de manera progresiva el próximo 25 de octubre comenzarán las clases presenciales en todos los niveles educativos, anuncio que no fue bien recibido por el magisterio del estado Anzoátegui, reportó Jesús Salazar para Unión Radio.

“Las condiciones no han mejorado para nada. Los problemas de la educación no son solamente pintar los planteles, que les hace falta, sino son las condiciones sanitarias en que nos encontramos. Lo otro es el tema salarial, que ahora es cuando se están dando las discusiones y revisión de sueldos y salarios, hay unas propuestas de mejoras pero que no solucionan el problema de movilidad de los educadores”, expresó Marín.

La representante del sindicato de maestros aseguró que la mayoría de los planteles ubicados en las zonas rurales están en “malas condiciones”.

“Los planteles dan dolor, no han sido atendidos. La gotica de amor (sic) no ha llegado a los planteles, al personal docente quizás no le afecte tanto la movilidad porque algunos están cerca los centros de trabajo, pero los que no están cerca, ¿cómo hacen?”, denunció.

Mayra Marín manifestó además que desconoce la cantidad de centros educativos que han sido rehabilitados a través del programa de restauración “una gota de amor para mi escuela”.