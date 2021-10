Adriana Azzi: Horóscopo del 21 de octubre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 21 de octubre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Emociones.

Número de suerte: 444

Debes hacer un poco de reposo para tu bienestar. Renueva tus estrategias. Descanso o juegos. Algo que te protege en tus decisiones en negocios o lo laboral. No te dejes atormentar por las dudas. Inicia rutina de ejercicios. Recibes apoyo en una decisión que tomas. Llegas acuerdo con hermano.

Trabajo: Cosas importantes en tu entorno donde vives que debes hacer. Se realiza una elección donde tendrás mucho apoyo. Cuídate.

Salud: Cansancio.

Amor: Nunca hay sueños imposible, si luchas por lo que quieres. El pasado regresa a tu vida.

Parejas: Te enteras de una persona que te busca por algo de un empleo. Este domingo te llega una visita inesperada.

Solteros: Estarás en sintonía con una amiga donde te da apoyo. Una persona joven te cambia la vida.

Mujer: Te ofrecen un segundo hogar. Una mujer cercana que te pide que la ayudes a cambiar de ropa.

Hombre: Hecho curioso con comidas especiales. Harás un curso de mejoramiento personal. No tengas conflicto interno.

Consejo: Continua con tus proyectos no te detengas.

Tauro

Palabra clave: Ligero.

Número de suerte: 884

Aléjate de lo que no te deja avanzar. Llega una persona conocida que te ayuda a cambiar algo. Nuevos caminos para tus ideas. Amiga cercana que te ayuda en algo manual. Nuevos mensajes que recibes. Controla el estrés. Pon tus ideas en orden. Te dan las herramientas que necesitas.

Trabajo: Algo con estudios donde debes poner un poco más de empeño. Solucionas pronto un problema laboral.

Salud: Malestar en uña de un pie.

Amor: Hombre de la familia que se opone a una relación. Hecho curioso en un heladería. Compras atrasadas.

Parejas: Exigirás a tu pareja que te atienda un poco más. Compra de vehículo. Viajes y alegrías.

Solteros: Llega a tu casa personas inesperadas, te llegan sin avisar. Compra de un pastel.

Mujer: Una persona que te engaña. No creas en nada ni nadie, recién conocido. Invitaciones.

Hombre: Te regalan una ropa de vestir. Asistes a una consulta médica. Compra de dulces por alguien especial.

Consejo: Debes expresar tu creatividad.

Géminis

Palabra clave: Motivos.

Número de suerte: 909

El amor a tu lado con mucha sabiduría. Estas claro (a) en lo que quieres. Alguien cercano quiere lo que tienes. Viaje por carretera. Haz las cosas con seguridad. Piensas mucho. Debes controlar a tu familia por venta de vivienda. Te colocas en el lugar de otro y veras las cosas con más claridad.

Trabajo: Lamentablemente debes cerrar una empresa. Nuevos anuncios. Ten calma sales adelante.

Salud: Revisar sistema circulatorio.

Amor: Pon seriedad en la relación que tienes ya que puedes perder lo que tienes. No te quejes tanto.

Parejas: Si algo no te gusta aléjate. No estas aportando nada con la persona que estás para que todo fluya.

Solteros: Caminos abierto en lo económico con logros y triunfo. Dinero esperado llega.

Mujer: Se mas objetiva en lo que buscas o luchas. Malestar en la parte baja que debes consultar.

Hombre: Nuevos aprendizaje. Reuniones con familiares por algo de gastos o dinero. Nuevas luchas.

Consejo: Escucha consejo en lo laboral.

Cancer

Palabra clave: Verdad.

Número de suerte: 001

Arreglo personal ya que necesitas ir a un sitio especial. Compra de utensilios de cocina. Inicias cursos o algo referente a alimentos o dulces. Sales de compra con una amiga especial. Firmas y logros que haces muy apurado. Deja las dudas. Piensa bien antes de tomar una decisión.

Trabajo: Preocupación ya que no consigues cómo trabajar si no tienes herramientas. Acuerdos.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Te vas de un lugar muy apresurado (a). Mujer esotérica a tu lado. Cansancio. Mucho trabajo.

Parejas: Nuevos equilibrios. Sé firme en tus decisiones. Que nadie te diga que hacer adelante. Éxitos.

Solteros: Te conectas con persona del extranjero. Se hace justicia en un grupo de trabajo.

Mujer: Avances en un trabajo que realizas. Debes ser justa en una reunión que asistes. Un nuevo amor.

Hombre: Te encuentras con personas del pasado. Llamadas telefónica que te saca de tu casa. Compras en grupo.

Consejo: Necesitas un cambio para lograr un balance.

Leo

Palabra clave: Legalidad.

Número de suerte: 664

Dinero que llega a tus manos donde cancelas deudas pendientes. Logras un documento pendiente. Días de cambio con seguridad. Estás en la luchas no decaigas. No dejes las cosas a media. Movimiento económico favorable. Te haces una consulta esotérica. Busca tus sueños. Visualiza lo que quieres.

Trabajo: Debes ordenarte con tus finanzas. Cuidado con un cheque sin fondo. Negocio que tarda en concretarse.

Salud: Cansancio.

Amor: Buenas noticias en tu entorno con tu familia o pareja. Es el momento de contar con el conocimiento de alguien querido.

Parejas: Debes arriesgarte más en los negocio. Debes conectarte con una persona que quiere trabajar contigo.

Solteros: Buenas noticias en la familia. Cuidado con tus manos con lo frío a lo caliente.

Mujer: Cuidado con la parte alimenticia. Inicias una buena energía en lo económico. Reencuentros con amigo.

Hombre: Deja de ver fantasmas donde no hay ya que eso te trae problemas. Mujeres en tu entorno con buenas noticias.

Consejo: Dime con quién andas y te diré quien eres.

Virgo

Palabra clave: Verdad.

Número de suerte: 773

Te conectas con amigos del pasado. Buen momento para obtener hacer negocio con vehículo. Mudanza. Cambios necesarios. No escuches chisme. No permitas que te manipulen. Busca tu estabilidad en tu vida. No des más de lo que puedes. Es importante que limpies tu casa. Nuevos avances.

Trabajo: Debes hablar con claridad con la persona que trabajas. Te llaman de una entidad bancaria.

Salud: Dolores en las mano.

Amor: Evolución muy positiva. Hombre de poder que te da más apoyo en lo que quieres hacer.

Parejas: Tratamientos importantes que debes hacer. Debes cuidar el dinero. No hagas gastos innecesarios.

Solteros: Aumento en lo laboral en lo económico. Cuidado con comentarios con tu ex. Llamadas importantes.

Mujer: Cuidado con los reemplazos. Invitación almorzar con alguien conocido.

Hombre: Te invitaran a un paseo, que te parece una buena idea. Compras necesarias en casa.

Consejo: Recibes apoyo financiero, acéptalo.

Libra

Palabra clave: Amores.

Número de suerte: 904

Indecisión en viaje. Logros y triunfo. Ponle ganas a lo que haces. Busca ayuda para que logres el equilibrio. Es importante que llegues acuerdos con personas queridas. Ten calma no te estreses tanto. Acuérdate que todo no puede ser como queremos. Haz las cosas con calma. Busca ayuda.

Trabajo: Te llega un dinero inesperado que te debían. Cambio de empleo. Alegrías y celebraciones por dinero

Salud: Controlar los nervios.

Amor: Debes decir lo que sientes por los demás. Sensación de cansancio, debes hacer ejercicios.

Parejas: Atreves de una lucha y una nueva energía todo cambia en positivo. El amor lo hace todo.

Solteros: Lo negativo se va y lo bueno llega. Alguien que se va y regresa una persona especial a tu vida.

Mujer: Nuevas energías. Las cosas salen como tú la quieres. Debes tomar una decisión bien pensada.

Hombre: Finaliza una etapa. Una fuerza espiritual superior de maestros sale de una etapa negativa. Nuevas oportunidades.

Consejo: Ten fe, solo dios.

Escorpio

Palabra clave: Hablar.

Número de suerte: 671

Debes atender los problemas espirituales. Busca ayuda en hermana que es muy espiritual. Pon protección en tu casa. Hombre de mucha sabiduría que te ayuda en lo que inicias. Conéctate con el amor. Has las cosas bien. No te eches para atrás. Padre en conflicto. Cambios necesarios que debes hacer.

Trabajo: Tendrás mucha actividad en estos días y también buscar creatividad, para que atraigas los clientes.

Salud: Compra de medicamentos.

Amor: Nuevas conexiones espirituales. Deberás hablar con la persona que está contigo para aclarar algo.

Parejas: Nuevas ideas que pones en marcha. Sales de un lugar donde no piensas regresar.

Solteros: Nuevo estudios que inicias. Compras en familia para la casa. Padre que necesita de ti.

Mujer: Necesitas hacer un cambio de look. Padre u hombre mayor que espera por ti.

Hombre: Encuentras una luz interna y aclaras las cosas de lo que te estaba pasando. Tendrá una atención especial contigo.

Consejo: Busca el error, por los problemas que pasas.

Sagitario

Palabra clave: Dignidad.

Número de suerte: 288

Alguien extraño que te ayuda. Algo con un divorcio muy cercano a ti. Decisiones que tomarás muy importante en tu vida. Deja de discutir. Alegrías y celebraciones con personas allegadas a tu entorno. Alguien del pasado que llega a tu vida. Madre que necesita de ti. Deseos de descansar.

Trabajo: De alguna manera sabrás que cuentas con alguien que te quiere. No tendrás tiempo para nada.

Salud: Malestar en la vista.

Amor: Amigos que ayudan a otros. Las estrellas te brillan en tu entorno. Compromisos por cumplir.

Parejas: Cambio de vida. Vuelves a lo de antes en lo laboral. Mujer de cuidado no te fíes de ella.

Solteros: Nuevas alternativas en tu vida. Las cosas que te ocurrieron espero que sea un aprendizaje.

Mujer: Tendrás una buena energía ya todo lo oscuro pasa. Suerte en tu vida en la parte económica.

Hombre: Debes comprar una ropa para un dia especial. Tendrás muchas bendiciones.

Consejo: No vivas del pasado.

Capricornio

Palabra clave: Amigo.

Número de suerte: 002

Acuérdate el que hace bien lo recibe igual. Viaje disfrute. Nuevos negocios. Recibes un consejo de una persona muy sabia. Te conectas con alguien del extranjero con buenas ideas. Utiliza tu intuición. Indecisiones. Miedo ten calma sigue adelante. Sale el sol. Buenas noticias en lo laboral. Triunfo.

Trabajo: Remodelaciones en tu oficina que te ocupa mucho. Llega una alegría, por respuestas que recibes en tu trabajo.

Salud: Hacer chequeo médico.

Amor: Te dirán al oído tú me gustas. Revisa bien algo que te entregan en las manos.

Parejas: Vences situaciones y sales adelante. Algo con perfumes que recibes. Bendiciones éxito.

Solteros: Es el mejor momento de tu vida aprovéchalo. Llega un dinero para un nuevo negocio.

Mujer: Debes respetar a tu pareja un poco más. No quieres que te lo hagan a ti. Cambios y transformaciones.

Hombre: Nada es imposible. Todo se va a dar, cambios en tu vida. Un amigo que te apoya de una forma desinteresada

Consejo: Controla los celos sin sentido.

Acuario

Palabra clave: Ayudar.

Número de suerte: 781

Reuniones logros y triunfos en tu entorno con tu pareja y amigos muy allegados. Celebraciones nocturnas. Nuevas metas y proyectos. Debes tener más comprensión con los tuyos. Llegas cosas nuevas. Escucha los demás. Compra de ropa blanca. Asistes a un bautizo espiritual. Se hace justicia.

Trabajo: Indecisiones si te vas o te quedas donde trabajas. Llegas acuerdo en tu sitio de trabajo. Deja el miedo.

Salud: Sin novedad.

Amor: Afrontas tus miedos amorosos y veras mejor las cosas. Alcanzas tus metas. Tienes un conflicto en tu vida.

Parejas: Se te arreglan las cosas. Una persona que te ayuda a superar una situación. Sale una verdad y todo se aclara.

Solteros: Agradece, a un compañero que demuestra cuanto te aprecia. Compras de materiales para una oficina.

Mujer: Preocupación por una deuda. Tristeza por alguien muy querido. No discutas en la calle. Sacas a alguien de tu vida.

Hombre: Hecho curioso con un ritual. Utiliza tu intuición. Una oportunidad de renacer tu vida.

Consejo: Ten paciencia todo pasa.

Piscis

Palabra clave: Fiesta.

Número de suerte: 472

Estás pensando demasiado. Contrólate en lo que necesitas hacer, ten calma. Pon pensamientos en tu mente. Has ejercicios de respiración. Algo con muchas frutas. No te cargues por otros. Haces muchas cosas a la vez. Llegas acuerdos con alguien que necesitas. Nuevas emociones. Olvidos.

Trabajo: Inicias un curso con algo de números para mejorar en tu sitio de trabajo. Hermano que te pide ayuda laboral.

Salud: Cuida más tu salud.

Amor: Ten cuidado con terceros en tu entorno y con tu pareja. Mucha envidia. El amor a tu lado y es tuyo.

Parejas: Mantén el equilibrio en tu relación. Atiende a quien te quiere. Movimientos positivos.

Solteros: Cambios seguro que llega a tu vida en lo amoroso. Mucho movimiento en tu entorno.

Mujer: Recibes una noticia que te sorprende. Tomas una decisión difícil pero necesaria. Miedos por negocio.

Hombre: Te envían un número telefónico que te trae ganancias. Decisiones con mucho poder y magia.

Consejo: No te encadenes con el pasado.

