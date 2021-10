Anzoátegui | Olor a gas genera náuseas y vómitos en habitantes de comunidades porteñas

1295582

Puerto La Cruz.- En los sectores Barrio Mariño y El Pensil de Puerto La Cruz huele a gas. Los habitantes de las comunidades, ubicadas en la zona norte de Anzoátegui, aseguran que el olor proviene de la Refinería porteña.

La denuncia fue efectuada por moradores de las calles Bermúdez, Rivas, Sucre y Olivo de ambas comunidades, quienes la tarde del miércoles 20 de septiembre reportaron al equipo de El Pitazo en la entidad, los síntomas que han comenzado a sentir tras la inhalación continua del combustible.

Una de las afectadas es Yenni Colmenares. Ella cuenta que ha comenzado a experimentar náuseas, vómitos y hasta mareos por el olor a gas que invade su hogar. Los mismos síntomas los padece su madre Andrea Suárez, quien ha dejado de sentarse en el porche de su casa para evitar la inhalación del gas.

“El lunes llevaron a la vecina Teresa al Hospital César Rodríguez de Guaraguao porque tenía dos días con vómitos y mareos, pero no la atendieron y sólo le mandaron a tomar Irtopán. Le dijeron que no era la única que llegaba con esos síntomas, pero no había espacio para atenderla”, contó Colmenares.

Su vecino Eliecer Navarro asegura que el hedor se ha mantenido por seis días consecutivos y que se acentúa en horas de la tarde, lo que asegura ha generado afectaciones en la salud de niños y adultos mayores que habitan en la comunidad, por lo que exigen a la gerencia de la Refinería de Puerto La Cruz que tome las medidas correctivas de inmediato.

Respecto a éste tema, la neumonólogo Nafy Kahim explicó al equipo de El Pitazo, la tarde del miércoles, que estos síntomas son propios a las afectaciones que puede generar la inhalación de gases tóxicos por tiempo prolongado, lo que asegura podría causar convulsiones de acuerdo a su exposición y severidad.

Por su parte el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, aseguró que hasta la fecha no han reportado fugas o nuevos incidentes en la Refinería de Puerto La Cruz, por lo que no descarta que pueda existir una fuga en las tuberías que surten el combustible directo a los hogares de las comunidades vecinas.

Giovanna PellicaniOriente