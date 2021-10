Arrestaron a exempleado de la Policía de Broward por asalto al Capitolio

El arresto sucedió cuando el Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que se encuentra investigando el caso del 6 de enero; recomendó por votación unánime que el aliado de Donald Trump, Steve Bannon, permanezca en desacato al Congreso por desafiar una citación.

Según la cuenta de LinkedIn del acusado, fue sargento de artillería del Cuerpo de Infantería de Marina de 1985 a 2004, y también se desempeñó como teniente de la Oficina del Sheriff del condado de Broward desde 1992 hasta 2005, según informó Local 10.

Según el antiguo funcionario Chang, prestó servicio mientras estuvo en el departamento policial, como teniente de patrulla de carreteras, siendo «responsable de la supervisión y entrenamiento de 200 oficiales», y también fue miembro del equipo de respuesta especial.

UNSEALED: Julio Cesar Chang, a former employee of the Broward Count (Florida) Sheriff’s Office, was arrested today on four misdemeanor charges in connection w/ the #CapitolRiot. Docs: https://t.co/AsWvXn7KbQ @wusa9 @EricFlackTV @10TampaBay pic.twitter.com/L0ZQ2qEFqh

— Jordan Fischer (@JordanOnRecord) October 19, 2021