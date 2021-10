Capriles: «El mapa no tiene que ser rojo si unificamos el voto”

El exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, ofrece este miércoles una conferencia de prensa para referirse al contexto político nacional.

Al entrar en materia instó a los factores democráticos a unir esfuerzos para derrotar al PSUV en las próximas elecciones del 21 de noviembre.

Capriles mostró unos carteles con el mapa de Venezuela pintado de rojo y azul. “Nadie quiere un mapa rojo”, afirmó, en referencia al PSUV.

“Hay una dispersión del voto opositor. Hago un llamado público: aquí hay que unificar el voto opositor. Aquí nadie es dueño de la verdad, ni del estado, ni del municipio ni del país”, advirtió.

Los niveles de participación van creciendo, pero eso no significa un apoyo para algún grupo. Votar no es lo único que hay que hacer, pero no se puede dejar de votar».

«La misión de la UE probablemente es la observación más calificada en el mundo y luchamos para que viniera. ¿Cómo alguien puede oponerse a eso? La observación no viene a legitimar ni deslegitimar a Maduro. Viene a observar», destacó en RDP.

«Una observación electoral dejará constancia de todos los abusos. Los venezolanos quieren rescatar la democracia por la vía pacífica», agregó.

Caso Álex Saab.

Capriles también se refirió este miércoles sobre el caso de Alex Saab, tras ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por corrupción y lavado de dinero.

En ese sentido, Capriles reiteró que Saab no es ningún diplomático como quiere hacer ver Nicolás Maduro, sino un criminal y corrupto, quien se lucró con el dinero de los venezolanos.

«Alex Saab no es ningún diplomático». Uno de los antros de mayor corrupción era la importación de alimentos. Eso es una caja negra. ¿Cuánto han gastado en la defensa de ese señor? ¿Qué sabrá este señor?», manifestó.

«Alex Saab, Carvajal y otros tendrán que enfrentar esos procesos… Pareciera que esto es la excusa para no querer avanzar en las negociaciones de México. Todos los aliados de Maduro están de acuerdo con la negociación», recordó.

Capriles espera que haya justicia en este caso. «El que juega con candela, se quema. El que hace estas triangulaciones… algún día le llegará la justicia», sentenció.

