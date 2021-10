Consejos infalibles para cejas bien definidas

La pandemia disparó el interés por las cejas. En los momentos en los que la mascarilla era obligatoria en cualquier situación y tuvimos que dejar de pintarnos los labios, la mirada se convirtió en el eje central de nuestro rostro, de ahí que muchas decidiésemos prestarle más atención a nuestras cejas.

Ahora, el uso de las mascarillas se ha relajado y hemos recuperado con ganas nuestros labiales favoritos, pero también hemos aprendido que unas cejas bien definidas pueden iluminarla mirada, agrandar los ojos e, incluso, borrar años de un plumazo. Teniendo en cuenta esto la conclusión es que sí, merece la pena dedicarle unos mimos extra a esa parte de nuestro rostro.

En general, lo que se busca son cejas densas-pero no exageradamente-, bien definidas y, sobre todo, naturalidad. No se llevan las cejas de aspecto híper perfecto ni demasiado marcadas, así que si eres una de las afortunadas poseedoras de unas cejas un tanto «salvajes», enhorabuena, basta con que mantegas los pelitos a raya con unas pinzas y las hidratesa menudo para que luzcan sanas y atractivas.

Pero, en la mayoría de los casos, arreglárselas es una necesidad. Bien sea mediante técnicas profesionales como el microblading o con un buen diseño, aquí tienes cuatro consejos para mejorar el aspecto de tus cejas y mantenerlas siempre a raya.

Las cejas perfectas no existen

La perfección la determinará la forma y la expresiónde nuestro rostro, por lo que es imprescindible ponerse en manos de un buen profesional para empezar por la base: conseguir un buen diseño. Un experto será capaz de darle forma para conseguir unas cejas armónicas y bellas, independientemente de lo que digan las tendencias, y sabrá reconocer el tipo de pelo y su densidad para unos resultados óptimos. Olvida los tutoriales de youtube e invierte en unas manos expertas, el diseño es la base de unas buenas cejas.

Mantén la ceja que tenías cuando eras niña, en la medida de lo posible

A la hora de saber qué forma de ceja se adecúa mejor a nuestro óvalo facial, basta con recuperar algunas fotos de cuando éramos niñas, entenderás cuál es la forma natural de tu ceja y podrás intentar recrearla y respetarla. No sirve de nada empeñarse en crear una ceja que no tenemos, así que si tus cejas son rectas respétalas y no te empeñes en tener unas cejas arqueadas.Cejas a raya sin maquillaje

Si lo que buscas es lucir unas cejas bonitas pero sin tener que recurrir al maquillaje, existe un truco que siempre funciona. Consiste en peinar las cejas hacia arriba con un cepillo apropiado para esta parte del rostro pasado un par de veces por una pastilla de jabón. Además de peinar y fijar los pelitos durante todo el día, no deja el pelo endurecido sino suave y flexible. Y recuerda peinarlas siempre desde el centro de la ceja hasta la sien.

Microblanding y Microshading

A veces sucede que se comete un error al depilarlas cejas y el pelo no vuelve a crecer, o simplemente se quiere mejorar la forma de forma más duradera que la que conseguimos con el maquillaje. El microblading y el microshading-que consiste en micropigmentarla zona con pigmentos específicos reabsorbibles- son entonces una alternativa. En ambos casos, el resultado no es definitivo y debe retocarse al menos una vez al año.

Con información de Telva

Por: Reporte Confidencial