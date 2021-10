‘Cowboy Bebop’, Red Notice’ y más llegará a Netflix en noviembre de 2021

El mes de noviembre está por llegar y la plataforma de Netflix como cada mes nos traerá grandes sorpresas añadiendo nuevas películas y series, tanto de estreno como nuevas temporadas, algunas de ellas muy esperadas como la versión live-action de ‘Cowboy Bebop’, entre muchos otros estrenos de noviembre para Netflix.

A diferencia de otras plataformas, Netflix se ha convertido en una de las productoras más importantes al realizar gran número de contenido original que muchas veces es tomado en cuenta por la crítica, ya sea sus series, documentales o sus películas.

A unos días de comenzar el mes, este día se dio a conocer los estrenos de noviembre para Netflix y la lista es bastante amplia:

SERIES

‘Narcos: Mexico’, temporada 3, 5 de noviembre

‘Big mouth’, temporada 5, 5 de noviembre

‘Arcane‘, primera temporada, 6 de noviembre

‘Gentefied’, temporada 2, 10 de noviembre

‘Johnny Test y el pastel de carne perfecto’, 16 de noviembre

‘La Reina del Flow’, temporada 2, 17 de noviembre

‘Keeping Up with the Kardashians’, temporada 7 y 8, 17 de noviembre

‘Dogs in Space’, primera temporada, 18 de noviembre

‘Cowboy Bebop’, primera temporada, 19 de noviembre

‘Masters of the Universe: Revelation’, temporada 2, 23 de noviembre

‘Duda razonable: Historia de dos secuestros’ (miniserie), 23 de noviembre

‘Selling Sunset’, temporada 4, 24 de noviembre

‘Una Historia Real’, Primera temporada, 24 de noviembre

‘F is for Family’, temporada 5, 25 de noviembre

PELÍCULAS

‘The Harder They Fall’, 3 de noviembre

‘Love Hard’, 5 de noviembre

‘Una película de policías’, 5 de noviembre

‘Clair Obscur’, 10 de noviembre

‘7 prisoners’, 11 de noviembre

‘Noche de fuego’, 17 de noviembre

‘Red Notice’, 19 de noviembre

‘Tick, tick…BOOM!’, 19 de noviembre

‘Rocketman’, 21 de noviembre

‘Las leyes de la frontera’, 22 de noviembre

‘Herida’, 24 de noviembre

Como podemos ver, la plataforma de Netflix nos tiene grandes estrenos, tanto en series como películas, siendo una de las más esperadas ‘Red Notice’, la cual será protagonizada por Dwyne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds.

