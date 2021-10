El comentario de Alex Tienda tras la extradición de Alex Saab que causó furor en las redes

En las redes sociales se han viralizado cientos de de comentarios célebres o burlones sobre la extradición del empresario Alex Saab a los Estados Unidos este 16 de octubre luego de catalogarse como uno de los «testaferros»del régimen de Nicolás Maduro, enviado al país norteamericano bajo orden de arresto por el manejo de negocios ilícitos relacionados a la crisis económica de Venezuela. Desde que se dio a conocer la noticia, distintos personajes en las redes han hablado sobre el tema, incluyendo al youtuber mexicano Alex Tienda.

Desde su visita al país, Tienda se ha relacionado considerablemente con Venezuela a tal punto de estar en boca de los medios de comunicación nacionales. En este caso, no perdió la oportunidad de dar un corto pero polémico comentario que no tardó en obtener la atención de sus seguidores y otros usuarios de la red social Twitter.

Alex declaró que le gustaría ir a grabar un documental en Cabo Verde, país donde se encontraba apresado el testaferro de Maduro.

Pocos segundos después de haber publicado este tweet, muchos de sus seguidores estuvieron de acuerdo con la idea y ansiosos pidieron que se realizara el documental.

«Toda Venezuela lo verá, queremos saber más de la nación que puso en aprietos al régimen.» @Serafina1301 (vía Twitter)

Chamo sería tremendo documental. La verdad con el de Corea del Norte me dejaste sorprendido pero Cabo Verde me gustaría porque no conocía de ese país hasta que agarraron al Señorito

— Enionor™ (@enionor) October 17, 2021