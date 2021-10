España | ¿Dejará el juez que ‘El Pollo’ Carvajal termine de contar el dinero cobrado por Podemos de Venezuela?

El ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal ha presentado dos recursos para frenar su extradición a Estados Unidos después de que la Audiencia Nacional ordenara esa entrega justo cuando comenzaba a delatar a Podemos. El militar venezolano ha elevado sus recursos al Ministerio del Interior, solicitando su asilo, y otro en la Audiencia Nacional, en el que alega que en tanto que su petición de asilo no tiene una respuesta definitiva, no puede ser enviado a Washington.

En Levántate OK, Carlos Cuesta, adjunto al director de OKDIARIO, explica las información exclusivas que ha publicado nuestro periódico y afirma que la Justicia española tiene que llegar hasta el final para saber hasta qué punto los socios políticos de Pedro Sánchez están entrampados hasta las cejas de dinero negro proveniente de las narcodictaduras venezolanas.