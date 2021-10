Jalen Green burló por completo a Karl-Anthony Towns

El novato sensación del equipo de Houston Rockets, Jalen Green burló por completo al jugador estrella Karl-Anthony Towns con cambio de mano en la NBA.

El novato de los Houston Rockets, Jalen Green, pone su nombre en el marcador de una manera elegante cuando el joven de 19 años abre su debut en la NBA contra los Minnesota Timberwolves.

El primer juego del atlético swingman es uno de los debuts más esperados en la liga esta temporada y Green demuestra una vez más que está en forma para la NBA cuando engañó a Karl-Anthony Towns de los Wolves con una hábil colocación en reversa.

Jalen Green gets his first NBA bucket!pic.twitter.com/jrycVOFKs4

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 21, 2021