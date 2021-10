Lo que dijo “Er Conde del Guácharo” sobre Venezuela y el Esequibo

El humorista venezolano Benjamín Rausseo, mejor conocido como “Er Conde del Guácharo”, durante una reciente entrevista aseguró que no acepta el mapa de Venezuela sin el territorio Esequibo, actualmente en disputa entre nuestro país y la vecina Guyana.

“Yo no acepto el mapa de Venezuela sin el Esequibo, sin rayas. No, eso es de nosotros. Hay un principio en derecho, el ‘uti possidetis iuris’ (lo que has poseído lo poseerás siempre)”, señaló Rausseo en declaraciones ofrecidas al podcast Escuela de Nada.

“Cuando se separa Venezuela de España, la Capitanía General de Venezuela, que así se llamaba, vuelve a sus espacios preexistentes”, explicó el comediante.

Con respecto al Laudo Arbitral de París, firmado en el año 1899, en el cual, sin la presencia de Venezuela, se resolvió restablecer, a favor de Gran Bretaña, la denominada “Línea Schomburgk” como la frontera entre ambos territorios, Rausseo comentó: “Había vicio de nulidad, porque tú no puedes hacer un juicio donde no están las dos partes”.

“Concluyo con esto porque ahí es donde están las reservas de petróleo más importantes, y Exxon Mobil está metida ahí”, destacó el también abogado.

“El Esequibo es venezolano, así que arréchese quien se arreche”, concluyó.