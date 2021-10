Marjorie de Sousa respondió a comentarios de Alicia Machado

Marjorie de Sousa frenó a Alicia Machado tras sus declaraciones en «La Casa de los Famosos».

Hace poco, la actriz venezolano Alicia Machado causó revuelo en las redes sociales después de que llamara «ridícula» a su compatriota Marjorie de Sousa quien no se quedó callada y salió al ruedo mediático para responderle.

«No le quites el derecho a ese hijo, de tener a esa persona en su vida. Eso no puede suceder, eso es un derecho del niño, ni tuyo ni de él», declaró Machado.

De Sousa le dio un freno a los comentarios de Alicia Machado por meterse en la situación que la enfrenta con Julián Gil por su hijo Matías, detalló Primera Hora en su portal web.

“Creo que uno no puede opinar de la vida de los demás porque no sabes lo que pasa cada ser humano. Le deseo lo mejor a toda la gente que intenta desprestigiarte de alguna forma, pero no hay que olvidar que nadie sabe los zapatos que me tocó ponerme y todo lo que me tocó hacer para salir adelante. Yo la bendigo”, le respondió Marjorie de Sousa.

“Cuando la vida de los demás sea un ejemplo para mí lo tomaré en cuenta y haré caso, y cuando son cosas que no me importan, pues anda, dale, me retiro. Si te enganchas, pierdes, y estamos en un proceso de aprender y de avanzar. Entonces, si te enganchas, retrocedes, y yo no estoy para eso. Demasiado he vivido para amargarme por tonterías”, añadió la reconocida actriz.

Con información de Gossipvzla

Por: Reporte Confidencial