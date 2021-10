Pacientes con cáncer de Táchira tienen que cruzar a Cúcuta para recibir radioterapias

Al menos tres personas son diagnosticadas a diario con cáncer en Táchira, donde solo hay 5 médicos oncólogos para atender a mujeres y hombres del occidente del país, según un reporte de TVV Noticias.

Ante esto, pacientes con dicha enfermedad pidieron que se habilite nuevamente el equipo de radioterapia del Hospital Central de San Cristóbal para que los habitante de región occidental puedan tratarse.

«Es difícil ver a las pacientes todo lo que tienen que pasar. Es fuerte ver que tienen que ir a Cúcuta, cruzar el puente bajo ese sol inclemente, a veces las mantienen una hora o dos. Cuando quieren es que las dejan pasar», dijo Karla Galvis, una sobreviviente de cáncer de mama y miembro de la asociación Senos y Vida.

Explicó que algunas reciben radioterapias en Cúcuta, «van y vienen todos los días porque quedarse allá todos los días es costoso por la estadía. Son cosas por las que los pacientes de cáncer no deben pasar».

Sandra Landazabal, otra tachirense, añadió que el proceso es muy doloroso: «A mí todavía no me han hecho radio… Me hice la biopsia y todo me salió bien. Ya no hay tumor, no hay cáncer. Para la honra de Dios me siento muy dios».

El cáncer de mama cobra la vida de 9 venezolanas todos los días

La presidenta de Senosalud, Ludmila Calvo, aseguró ayer que la incidencia mundial por cáncer de mama ha aumentado, pero que en el caso de Venezuela el aumento ha sido de manera exponencial. Al menos 9 mujeres a diario fallecen a causa de este mal.

En conversación con ND, Calvo manifestó la importancia de realizarse exámenes preliminares porque la enfermedad es curable si se diagnostica a tiempo. Cree que en Venezuela el cáncer es una pandemia «peor que el covid».

Asimismo, aseguró que en los hospitales no hay cómo hacer un diagnóstico a tiempo porque no hay equipos de mamografía y las mujeres que de alguna manera u otra consiguen hacérselo y es diagnosticada deben esperar más de 100 días o un año para poder iniciar su tratamiento.

«La OMS establece que el tratamiento debe comenzar máximo a los 90 días después de haber dado el diagnóstico porque el proceso de crecimiento del tumor es muy acelerado y por eso la paciente debe tratarse inmediatamente. Pero en nuestros hospitales no funcionan los equipos de radioterapia tampoco. Ni siquiera en los oncológicos como el hospital Luis Razetti o el Padre Machado. El único es El Llanito (Hospital Dr. Domingo Luciani) que está más o menos aunque la paciente que vaya debe anotarse en una lista de espera de más de 100 personas. Ahí pasan los meses y la paciente se muere. ¡Nuestras mujeres están muriendo de cáncer de mama», apuntó.