Paul George reacciona ante Stephen venciendo a LeBron

El jugador de los Angeles Clippers, Paul George reacciona ante Stephen Curry venciendo a LeBron James en el primer partido de la NBA.

Paul George y los LA Clippers inician su temporada el jueves visitando a los Golden State Warriors en San Francisco. La temporada de la NBA, sin embargo, ya está en pleno apogeo después de que la copa del martes presentara a Stephen Curry y los Warriors se enfrentaran a LeBron James y Los Angeles Lakers.

A pesar de disparar solo 5 de 21 tiros de campo, Stephen Curry terminó con un triple doble de 21 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, lo que llevó a los Warriors a una victoria en la noche de apertura. LeBron James terminó con 34 puntos, el máximo del juego, en tiros de 13 de 23, pero los Lakers no pudieron superar una noche fantástica de movimiento de pelota de Golden State.

“Mueven la pelota. Da miedo. Steph no disparó bien y aún así ganan. Así que solo tenemos que estar preparados para su movimiento de pelota. Pensé que los Lakers los jugaron bien. Ponles cadáveres. Los obligó a hacer jugadas en el aro “.

