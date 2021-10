Prepara en secreto platos de carne para la niña de una familia vegana

Una mujer de EE.UU. polarizó a los usuarios de Reddit tras publicar un post confesando haber dado en secreto platos de carne a la niña de una familia vegana. Señaló que la chica es amiga de su hija y muy a menudo se queda a dormir en su casa.

La madre afirmó que los padres de la niña son «buena gente», pero considera que la niña de 12 años está malnutrida porque se ve «más pálida y más flaca» que su propia hija. Ella relacionó su estado físico precisamente con la dieta que le imponen los padres veganos.

La mujer, preocupada por la salud de la muchacha, reveló que no había sido una sola vez, sino que, en cada oportunidad que tenía, ella trataba de preparar desayunos, almuerzos y cenas ricos en proteínas animales e incluir algunos productos lácteos y huevos. Además, asegura que la chica «se zampa» toda la comida que ella prepara, a sabiendas de que sus padres la van a regañar si se enteran de eso.

Tras las polémicas declaraciones, los usuarios de Reddit quedaron divididos en dos: aquellos que reprobaban el comportamiento de la madre y quienes consideraban que una chica de 12 años ya es lo bastante mayor como para decidir sobre su dieta. Según el segundo grupo, los veganos son sus padres, y no ella; pues si la niña no quisiera comer carne o beber leche porque va en contra de sus valores, no las tomaría, y mucho menos pediría más.

No obstante, los usuarios que reprocharon el actuar de la mujer sostienen que no tenía derecho a juzgar los principios de una familia ajena y tampoco debía poner a la chica en una posición en la que estaba obligada a mentir a sus padres. Algunos también agregaron que los productos de origen animal incluso podrían hacerle daño, ya que no estaba acostumbrada a consumirlos.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial