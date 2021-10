¿Regresará como Ghost Rider al MCU? Gabriel Luna ya habló al respecto

La serie ‘Agents of SHIELD’ tuvo un gran desarrollo a pesar de que ya no se consideró como parte del canon del Universo Cinematográfico de Marvel y desarrolló a algunos importantes que fueron del agrado del público, tal es el caso de Ghost Rider, personaje que fue interpretado por Gabriel Luna y a pesar que su papel fue relativamente breve, algunos fans esperan que en algún punto pueda unirse a al MCU y en una reciente entrevista, Gabriel Luna habló de su regreso como Ghost Rider.

El personaje de Ghost Rider ya ha aparecido en la pantalla grande con dos apariciones protagonizadas por Nicolas Cage pero estas producciones no tuvieron el recibimiento esperado, además de no ser bien recibidas por la crítica y más recientemente vimos la versión de Robbie Reyes en la serie de ‘Agents of SHIELD’, la cual después de algunos contratiempos, finalmente llegó a su fin.

En entrevista para ComicBook, Gabriel Luna habló de su regreso como Ghost Rider y afirma que está más que dispuesto a volver sólo con una condición:

“Si es una gran historia y tiene sentido y si todavía me siento como me sentí cuando leía para Jed y Moe ese primer día con Sarah Finn, fue hace unos años, si todavía siento que es solo como respirar, eso es lo que sentí con el personaje anteriormente, absolutamente”.

A pesar de que han surgido rumores sobre la llegada de Ghost Rider al MCU, hasta el momento poco se sabe sobre si estas afirmaciones son reales, ya que se ha señalado que una introducción sería con un cameo en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, así que sólo falta esperar si esto es real.

