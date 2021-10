Vecchio responde: Lo mismo que dice Maduro lo dice Capriles

El embajador/AN en EEUU, Carlos Vecchio, respondió este miércoles al exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, quien más temprano dijo que no reconocía al Gobierno interino de Juan Guaidó y que el mismo “murió en 2019”. Vecchio le dijo a Capriles que plantea “un espejismo de soluciones” que “no lleva a una solución real”.

“Si alguien tiene un plan distinto, una visión distinta que la presente, pero aquí está lo que nosotros estamos planteando, nosotros estamos defendiendo una solución real para Venezuela. Si tú (Capriles) quieres plantear un espejismo de soluciones que no lleva a una solución real, y le quieres vender ‘no, es que hay que ir poco a poco, hay que esperar al 2024’, bueno nosotros creemos que ese no es el camino real para dar una solución a Venezuela. La legitimidad del interinato es fundamental para tener una posición mucho más fuerte y de mayor presión que nos haga el objetivo planteado en este momento”, afirmó Vecchio en entrevista con NTN24.

En ese sentido, señaló que buscan acabar con el interinato. “Que te puedo decir ya de Capriles. Quien quiere acabar con el Gobierno interino es Maduro, por algo será, pero lo mismo que dice Capriles es lo mismo que dice Maduro. Recordemos que igual Capriles estuvo hablando a espaldas de todos nosotros con Turquía, y simplemente casi en la misma línea de Maduro. Nosotros hemos planteado una línea clara con el presidente Guaidó, quien ha dicho que Venezuela no puede seguir como va. Es necesaria una transición con unas elecciones libres, presidenciales. En 2018 hubo un fraude y la Constitución dice que el presidente es el del Parlamento, y eso es lo que estamos sosteniendo. La legitimidad a Guaidó claro que nos ayuda a lograr ese objetivo de la transición y elecciones libres”.

“El propio Maduro lo primero que dijo cuando firmamos en México el acuerdo de entendimiento fue decir que lo estábamos reconociendo, cosa que es falsa. Si importa y mucho la legitimidad, y nosotros estamos defendiendo la legitimidad que está en la Constitución. Eso lo sabe la comunidad internacional, y eso es lo más importante”, reiteró.

Desde NTN24 le preguntan directamente por los comentarios de Capriles, a lo que Vecchio responde: “Había que preguntarle a él (Capriles) por sus comentarios, lo que si te puedo decir es que yo le estoy jugando al país, a lo que creo que es mejor para Venezuela, puedo equivocarme, podemos cometer errores pero aquí te lo estoy planteando muy claro, si hay una estrategia que es planteada por el presidente donde dice ‘si la situación real del conflicto es una elección presidencial y lo queremos lograr a través de una negociación en México con el respaldo de la comunidad internacional’, si ese es el objetivo para solucionar la tragedia que tenemos, bueno también debemos decir que hace falta legitimación de Juan Guaidó conforme a la Constitución”.

En torno a los casos de Álex Saab, Hugo Carvajal y Claudia Díaz, sostiene que “la justicia siempre va a llegar, aquí no hay intocables. Si algo refleja estos casos es precisamente eso. Mucha gente cercana al régimen veían estas acciones imposibles de darse. Estos personajes pensaban que nunca iban a ser capturados. El mensaje es claro, si colaboran y ayuda tendrían algunos beneficios, y si no todo el peso de la ley. Esos casos demuestran como la corrupción nos ha llevado a la profunda crisis humanitaria que vive nuestro país”.

Aquí el interinato se “murió el 30 de abril de 2019”: Capriles



En torno al Gobierno interino de Juan Guaidó, Capriles aseguró más temprano que el mismo “murió el 30 de abril del año 2019”.

“Aquí el interinato se murió el 30 de abril del año 2019. Ahí le dieron cristiana sepultura. Yo no juego a lo fallecido. No me pongo una banda para creerme presidente o creerme lo que sea. Ya está bueno, aquí o hacemos política de verdad y convertirnos en una opción que signifique cambios para el país, o seguimos que esto es jugar a PlayStation. Estamos hablando de un país que está de costado a costado sumido en la pobreza. A mí me dijeron que el Gobierno interino tenía 1.200 personas trabajando, ¿qué es eso?, ¿para qué sirve eso?”, indicó Capriles en un clip compartido en Twitter por la periodista Gabriela González.

En ese sentido, el dirigente agregó que “si queremos ir con la verdad, vamos con la verdad y frontal. No tengo problemas. No me importa que salgan y me ataquen, estoy aquí, aquí estamos, ese es nuestro mensaje a la gente: aquí estamos. Aquí seguiremos luchando por un país donde la gente pueda tener agua, luz, comida”.

