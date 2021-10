Adriana Azzi: Horóscopo del 22 de octubre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 22 de octubre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Obsesión.

Número de suerte: 007

Muchas bendiciones ya que esta semana será de muchos triunfo. Celebraciones por logros. Sale el gran sol a tu vida. Nuevas oportunidades. Cambios en situaciones que te atormentaban. Cuídate de conflictos familiares. Nuevas energías en lo económico. Debes aprender a valorarte.

Trabajo: Vences obstáculos para un cambio en tu trabajo. Compañero te ayuda en algo pendiente en tu oficina.

Salud: Dolores musculares.

Amor: Preparas comida para la familia. Un abrazo que te dan. Celebraciones y alegrías. Disfrutes.

Parejas: Cuidado con salidas nocturnas. Lamentas algo que no hiciste. Recibes un regalo sorpresa.

Solteros: Indecisiones. Viajes que no se da. Unas palabras importantes en tu vida. Se activa la economía

Mujer: Deja el miedo disfruta. Agradece lo que tienes o te llega a tu vida. Invitación a caminar.

Hombre: No discutas en la calle con tu pareja. Victoria triunfos. Cobras un dinero. Acuerdos.

Consejo: Evita el estrés.

Tauro

Palabra clave: Vencer.

Número de suerte: 563

Alegrías y celebraciones te sientes feliz por tu prosperidad. Sales de viajes. Cambios favorables en esta semana. La rueda de la fortuna está contigo. Discusiones con personas cálmate. Extrañas a una persona y sales a buscarla. Cambio en tu vida. Debes atender a los difuntos

Trabajo: Te hablan de un empleo en una empresa importadora. Nuevos negocio. Proyecto importante.

Salud: Acidez.

Amor: Un amor que se va de tu lado. Se activa la energía del amor con pasión. Cuidado con recién conocido (a).

Parejas: Sentirás que debes aclarar algo con tu pareja. Encuentras a alguien del pasado.

Solteros: Algo con un sueño o pesadilla pero que es algo con tu vida actual. Vecina que te pide un favor.

Mujer: Tendrás que hacer una comida especial en tu casa con sorpresa. Decisiones y cambios.

Hombre: Compras de ropa para evento importante. Salida con la familia por diversión. Algo con una carta de trabajo.

Consejo: Adelante todo saldrá bien.

Géminis

Palabra clave: Dar.

Número de suerte: 481

Reunión de muchas mujeres y te llaman. Debes Salir de deudas pendientes. Nueva apertura en tu vida. Debes ser agradecido (a). Iras a un sitio que conocerás. Un extraño que llega a tu casa. Debes disfrutar la vida. Buscas un libro. Deja de quejarte. Te recomiendan para un empleo. Acuerdos.

Trabajo: La abundancia en esta semana estará conectada contigo. Nuevas oportunidades. Sorpresas y alegrías.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Deja del miedo. Surgen dualidades sentimentales. Veras que no hay claridad en algo

Parejas: Olvida el pasado. Se aclara algo que paso en un edificio de muchos vidrios o bulla.

Solteros: Nuevos ciclos. Estarás en un aprendizaje. Nuevas etapas. Cambios por viaje.

Mujer: Salidas de viaje por negocio. Inicias un nuevo negocio. Harás una inversión y montaras un negocio.

Hombre: Deja la comparación. Algo con una persona recién conocida que debes ver bien. Triunfo.

Consejo: Día de planificar nuevos proyectos.

Cancer

Palabra clave: Escuchar.

Número de suerte: 660

Sácale provecho al trabajo manual. Culminas unos estudios. Pasaste por un acontecimiento y sales bien. Estarás en la búsqueda de un familiar. Hecho curioso con agua muy fuerte. Te preparas para un encuentro. Recibes un concejo de una mujer adinerada. No busques problemas.

Trabajo: Nueva tecnología. Exiges colaboración a jefes. Control en un grupo. Intercambio de tecnología.

Salud: Equilibrio.

Amor: Cambios favorables. Sueños que se hacen realidad. Familiar que mejora.

Parejas: Asistirás a charla por ejercicio. Mujer que te ayudara mucho por lo que estás pasando.

Solteros: Logras la estabilidad laboral de un personal. Hecho curioso con una película.

Mujer: Debes controlar tus sentimientos. Tendrás que ver que te conviene perdonar u olvidar.

Hombre: Si aceptaste tantas cosas debes asumir o dejar algunas ya que no podrás cumplir con todo.

Consejo: Expresa tu creatividad.

Leo

Palabra clave: Destacar.

Número de suerte: 348

Mudanzas. El mundo en tus manos. Hombre de poder que te ayuda. Dos personas pendiente de ti. Te hacen un reconocimiento por tu trabajo. Logros. Desconfianza con alguien en tu casa. No le prestas atención a un niño. No gastes de más. Algo con un libro. Hecho curioso con un correo.

Trabajo: Sincronización con grupo de trabajo. Cambio de estrategia en actividades.

Salud: Buenas energías.

Amor: Romperás el hielo para lanzarte a nuevas aventuras. Invitación a comer. Suerte en el amor.

Parejas: Viaje o paseo con tu pareja que mejora la relación. Invitación al cine. Deja el miedo.

Solteros: Te enfrentas a una persona de carácter fuerte y lo vences. Te entregan una carpeta.

Mujer: Firmas de documentos. Semana de mucha prosperidad y abundancia. Algo con un secreto.

Hombre: Todo cambio es para mejor. El poder de alguien que se cae. Debes dejar que la vida continúe.

Consejo: Estas muy cerca de tus metas.

Virgo

Palabra clave: Calidad.

Número de suerte: 904

Ten calma todo llega a su tiempo. No permitas que un familiar diga lo que tienes que hacer. Molestia con alguien cercano. Cuídate de chisme. No te duermas despierta avanza. Estarás preocupada por tu familia. Tiempo de despertar. Una revelación. Alguien que tienes que abandonar.

Trabajo: Superas algo rápidamente. Asesoría productiva. Logro de ambiciones. Recibes pago.

Salud: Asuntos odontológicos.

Amor: No esperes, toma la decisión. No renuncies a nuevas oportunidades. Regalo sorpresa que recibes.

Parejas: Abundancia material éxito en los negocios que inicias. Paseos claves con tu pareja que fortalece la relación

Solteros: Tristeza por alguien que no está a tu lado. Debes tomar una decisión pero ya.

Mujer: Recibes un dinero pendiente. Alegrías y celebraciones. No tomes decisiones sin pensarlo.

Hombre: Salida de un sitio con alegría para algo mejor muy buena decisión. Amigo de poder que te da su apoyo incondicional.

Consejo: Déjate querer.

Libra

Palabra clave: Conversaciones.

Número de suerte: 445

Algo con una comida que debes hacer. Has caso omiso a las discusiones. Hombre que se opone a una relación. Pasaras en esta semana todo un día escuchando música. Cambios en tu hogar. Nuevos proyectos que logras. Usa tu intuición cambios en tu vida espiritual. Reunión familiar.

Trabajo: Mucha movilidad que debes estar pendiente. Dudas para hacer inversión. Compra de mercancía.

Salud: Sin novedad.

Amor: Conocerás a personas en un viaje. Nuevos momentos con niños. Estas en la búsqueda de una verdad.

Parejas: La estrella te acompaña a sitio de negocio. Algo en centro comercial con diversión.

Solteros: Logras una persona que quieres. No aceptes las dudas de otros. Llega a tu vida el amor.

Mujer: Estarás pensando en algo que estás haciendo y no llega. Te sacrificas demasiado por otros.

Hombre: Darás lo mejor de ti por tus hijos. Cuidado con tu salud. Lo negativo sale o se cae.

Consejo: Se mas compresivo (a) con todo lo que te rodea.

Escorpio

Palabra clave: Esperanza.

Número de suerte: 002

Te sientes desilusionado (a) y te vas de un lugar. Convivencia con amigos. Te vas para dejar el pasado. Es el momento de reorganizar tu vida. Cuídate de cosas ocultas o personas tramposas. Cambios que haces y estas determinado hacerlo. Estarás orientado hacia el bienestar.

Trabajo: Nuevo proyecto. Enfrentas retroceso en el trabajo. Se acelera una repartición en una sociedad.

Salud: Hacer dieta.

Amor: Sal de esa tristeza. Cuídate de traiciones. Hombre adulto que te ayuda en lo espiritual. Bendiciones.

Parejas: Tu pareja no da lo que tú quieres o la persona que está a tu lado. Logras algo con un empleo. Beneficios. Prosperidad.

Solteros: Recoges lo que cosechaste. Viajes de ida y vuelta. Te vas de un lugar donde no quieres regresar.

Mujer: Te alejas de un lugar. La estrella de la fortuna te acompaña. Nuevos beneficios. Alegrías. Luz en tu camino adelante.

Hombre: Culminas algo. Cierras un ciclo inicias otro. Alguien del pasado que llega a tu vida por casualidad.

Consejo: Vive cada momento de tu vida.

Sagitario

Palabra clave: Amigos.

Número de suerte: 121

La suerte está a tu lado. Logros. Triunfos. Brindis. No maltrates a quien te quiere y está contigo. Una relación o conoces a una persona que te hace cambiar la vida. No te opongas a los cambios. Ábrete a la vida. Nuevas energías. Te reconcilias con una persona. Compra de enseres. Come sano.

Trabajo: No llegues tarde a una reunión. Firmas un documento que estas esperando.

Salud: Hidrátate toma más agua.

Amor: Te dan un baño para el amor hazlo. Triunfos y logros en lo que estás haciendo. Se activa el amor.

Parejas: No discutas en la calle. Estas protegido en las cuatros puntos cardinales. Te sientes desamparado.

Solteros: Atiendes a seres querido. No todos dicen la verdad de lo que sienten. Se tú, en lo que quieres lucha.

Mujer: Desacuerdos en una reunión. Muchas bendiciones en una amiga que triunfa. Te envidian.

Hombre: Cambios de fecha para hacer un trabajo. Tristeza por familiar que se va del país. Nuevas posiciones.

Consejo: Así como llegan los problemas igual se van.

Capricornio

Palabra clave: Triunfo.

Número de suerte: 884

No te desesperes ten calma. Busca apoyo en un familiar. Evita deprimirte en una oposición de un familiar. No controles a los demás. Tú logras con tu pareja lo que quieres. Viajes de ida y vuelta. Compra de vehículo. Dinero guardado que utilizas. No escondas una verdad.

Trabajo: De donde trabajabas te vuelven a llamar pero no te conviene sigue donde estas. Triunfos.

Salud: Controla los nervios.

Amor: Conoces a una persona que te gusta en edificio de gobierno. Alegrías en hotel

Parejas: Nuevos proyectos. Personas que te dicen cosas que no son. Nuevas emociones.

Solteros: Te enteras que una persona te quiere. Protecciones. Alegrías celebraciones. La vida te da un cambio para mejor.

Mujer: Ganancias. Firmas que te conviene. Evento que te trae ganancias. Cambio en lo personal.

Hombre: Lo que quieres llega a tu vida. Se activa la felicidad. Las cosas buenas llegan.

Consejo: Tendrás una buena relación con tu familia.

Acuario

Palabra clave: Capacidad.

Número de suerte: 005

Nostalgia, tristeza todo pasa ten calma, sigue adelante la vida continua. Debes ir despacio no te apresures. Vas a llegar lejos, Nuevas aperturas y cambios en tu vida. Tendrás un aprendizaje pero que no se te olvide que debes ser más humilde. Nuevas estructuras.

Trabajo: Noticias llamadas reuniones en lo laboral. Te llega alguien ofreciéndote un cambio.

Salud: Cansancio.

Amor: Las cosas están marcado lo que es tuyo llega. Cuidado con un triángulo amoroso.

Parejas: Un hermano que te manda una invitación. Terminas un proyectó. Pagas una tarjeta. Cambios en una fiesta.

Solteros: Reuniones con personas violentas de cuidado. Deudas pendientes que te preocupan. Firmas.

Mujer: Alegrías y celebraciones ya que tienes un cambio y éxito en esta semana. Algo con ropa nueva.

Hombre: Sales de compra en centro comercial por evento especial. Se fija una fecha. Indecisiones con una mujer.

Consejo: Piensa bien antes de decidir.

Piscis

Palabra clave: Entender.

Número de suerte: 895

Después de mucho tiempo regresa el amor de tu vida, piensa bien las cosas, el que se fue déjalo donde está. Avanzas con personas inesperadas. Conversación de negocio con mujer adulta que sale adelante. Compromisos que debes enfrentar. Caminos abiertos para lo que haces.

Trabajo: Cambios positivos y logros económicos. Inicias un camino para tu apertura de trabajo.

Salud: Dolores bajos.

Amor: Buenas energías en el negocio de la familia. Unión. Reconciliación. Harán cosas que tenía tiempo sin hacer

Parejas: Deja esa lucha interna que tienes. Soluciones con hijos. Viajes. Disfrute. Cambio de forma de pensar.

Solteros: El trabajo realizado en días pasado, estarás recogiendo lo sembrado. Muchas personas jóvenes a tu lado.

Mujer: Algo con un patrón por viaje. Bendiciones a tu lado. Protección espiritual. Escuchas música en casa.

Hombre: Alegrías. Momentos de celebraciones. Se concreta una fecha de compromiso. Recibes algo, no esperado.

Consejo: Busca la armonía en todo lo que hagas.

