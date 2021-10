Amazon y Starbucks podrían unir fuerzas para crear las cafeterías inteligentes

Amazon podría asociarse con Starbucks para crear un nuevo concepto de cafeterías inteligentes, según informa Business Insider. Es importante mencionar, sin embargo, que en estos momentos se desconoce si el plan sigue adelante. La idea de ambas empresas era lanzar una primera tienda a finales de 2020, y seis más a lo largo de 2021. Es evidente que no cumplieron su propósito, posiblemente porque la pandemia se cruzó en el camino.

El gigante tecnológico, si bien domina las compras en línea, también tiene experiencia con las tiendas físicas. Lo anterior gracias a Amazon Go, un tipo de establecimiento que apuesta por la automatización de ciertos procesos. Por ejemplo, no hay presencia de cajeros, pues el cobro se hace automáticamente al salir por medio de una aplicación. Es decir, no es necesario hacer filas para pagar.

En las cafeterías, por supuesto, veríamos la tecnología que ya se usa en Amazon Go. Se ofrecerían bebidas de Starbucks, así como «productos horneados y alimentos calientes» de Amazon. Al menos en un inicio, eso sí, sería necesario usar dos aplicaciones de pago —una de cada compañía—. Está claro que, en cuanto a experiencia se refiere, no es la solución ideal, por ello estarían trabajando en una app unificada.

El objetivo de Amazon y Starbucks con sus cafeterías inteligentes es eliminar las filas. Así lo describe un documento filtrado del proyecto, que internamente es conocido como «Verde». «Nuestro plan es lanzar una tienda de ubicación conjunta, donde los clientes puedan disfrutar de bebidas preparadas de un café Starbucks y/o comprar comida deliciosa para llevar de Amazon Go, sin tener que esperar en la fila», mencionan.

Aunque la tecnología de automatización de compra de Amazon se suele asociar únicamente con Amazon Go, lo cierto es que este año comenzaron a implementarla en Amazon Fresh y Whole Foods. Esta última fue adquirida por Amazon durante 2017 por 13.700 millones de dólares. En Estados Unidos tuvo un gran impacto porque se consideró como una declaración de guerra a Walmart. En el caso de las cafeterías, no obstante, parece que prefirieron hacer equipo con Starbucks en lugar de convertirse en su rival.

Con información de Hipertextual

Por: Reporte Confidencial