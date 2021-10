Deja de cometer estos errores con tu cabello

Vas a la peluquería, te hacen algún tratamiento, corte nuevo y te ves espectacular… pero luego en la casa ya no es lo mismo. Quizás estás cometiendo algunos errores con el cabello de lo que ni siquiera te das cuenta. Acá te contaré cuáles pueden ser para que o evites y tengas la melena que siempre quisiste. Errores con el cabello:

Lo estás lavando mal

Lo haces un par de veces a la semana, pero quizás no de la manera correcta. Al aplicar el champú lo primero es no concentrarlo todo en el mismo lugar, que suele ser la parte superior de la cabeza. Debes aplicar pequeñas cantidades en varios puntos de tu cabeza, pegado al cuero cabelludo. Y luego cuando ya haces el movimiento de las manos, debes mantenerte ahí, concentrada en la piel, no debes revolver todo el cabello.

El champú tiene propiedades para limpiar el cuero cabelludo, no para limpiar los largos. Por eso hay que concentrarse en esa zona, luego la espuma simplemente caerá por el resto del pelo limpiándolo también, pero no debes aplicar el champú directamente en los largos. Además debes hacerlo con las yemas de los dedos, no las uñas, ya que podrías dañar tu piel.

Luego debes enjuagar a conciencia, no deben quedar restos de champú ni en el cabello ni el cuerpo cabelludo, ya que el producto puede obstruir los poros, lo que ocasiona que se caiga o salga caspa.

No todos los días

No debes lavar el cabello todos los días. “Es que lo tengo graso y se me ensucia”… ¡no! No hay excusas, ningún cabello debe lavarse todos los días, se vuelve un círculo vicioso. De ser día por medio como mucho, pero más ideal aún es cada dos o hasta tres días. Comienza desde ya a entrenar tu cabello para no lavarlo todos los días. Si es graso al principio costará, pero usa champú en seco los días que no lo laves y verás cómo con el paso de las semanas se verá mucho mejor y se mantendrá limpio.

Los días en que no lo laveslos aceites naturales del cabello lo hidratarán, dándole más brillo y haciéndolo más manejable.

Crees que no es necesario usar acondicionador

Ya sabes lo que hace el champú: limpia el cuerpo cabelludo. Entonces… ¿cómo lo hidratamos? Sí, con bálsamo. Por eso todos los cabello necesitan usarlo. Si sientes que es muy pesado, entonces no está eligiendo el correcto para tu cabello. Además de hidratar aporta brillo, suavidad, sella las puntas y la cutícula, las cuales fueron abiertas con el champú. El acondicionador solo debe usarse de medios a puntas, no directamente en el cuero cabelludo.

De vez en cuando usa mascarillas para reparar daños más profundos o para cualquier necesidad específica de tu pelo. Pueden ser naturales o compradas, te servirá de todas maneras. Dependiendo de cada cabello y su necesidad puedes aplicarla desde dos veces a la semana hasta una vez cada dos semanas.

No usas la cantidad correcta de producto

Un error con el cabello muy común es usar demasiado producto. Quizás piensas que mientras más aplique será mejor, pero esto no es así. Por ejemplo, el aceite para el cabello debe ser usado en poca cantidad, si el empaque viene con pump usa solo uno. Si tu pelo es muy largo o tienes demasiado, usa dos. No más que eso. El acondicionador es como una moneda de 100 pesos (chilenos), la crema para peinar como dos monedas de 100.

No lo proteges del calor

En el hemisferio sur comenzó el otoño y por lo tanto las temperaturas comenzarán a bajar. Esto hará que usemos más herramientas que tienen calor, como secador y planchas. En el hemisferio norte comienza la primavera: más sol y calor. El pelo hay que protegerlo del calor ¡siempre!

Debes usar protectores térmicos, sobretodo cuando usas planchas. Es un calor que puede superar los 200°C y qe va directo en la hebra. Literalmente lo estás quemando. Pero incluso cuando usas secador de pelo o estarás al sol, debes protegerlo.

No mantener el corte

Seguro ya has escuchado o leído que debes cortar las puntas cada tres meses. Bueno, deberías hacerlo. Aun si quieres tener el pelo largo, debes recortarlo regularmente. No mucho, solo un poco, para mantenerlo sano y en orden. Si antes de los 3 meses ves puntas partidas, entonces adelanta el corte.

Así evitarás que se vaya poniendo feo hacia la raíz y estimularás el crecimiento.

Si te sientes identificada con uno o más puntos entonces empieza a cambiar tus hábitos con el cabello. Verás como en unas pocas semanas tu cabello se verá mucho mejor. ¡Comienza con un regaloneo en la peluquería!

Fuente: DicelaClau

Por: Reporte Confidencial