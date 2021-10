Dueño de los Suns es acusado de violación a una empleada del equipo

El dueño de los Phoenix Suns, Robert Sarver, podría estar enfrentando importantes repercusiones por comportamiento indebido.

Jordan Schultz, quien presenta el Pull Up Podcast con C.J. McCollum de los Portland Trail Blazers, informó que la NBA se está preparando para recibir una historia que descubre acusaciones de racismo, sexismo y acoso sexual hacia Sarver. La evidencia puede llevar a que la liga destituya a Sarver de su posición como propietario de Phoenix.

Sarver, que compró a los Suns en 2004, tiene la reputación de ser uno de los peores propietarios de equipos de la NBA, si no de todos los deportes profesionales. Su bajeza e incapacidad para contratar mentes de baloncesto inteligentes hicieron que los Suns fueran un desastre bajo su supervisión. Amenazó con trasladar a los Suns en 2018 después de que la ciudad no ayudara a financiar una nueva arena. Phoenix sufrió una sequía de playoffs de una década bajo Sarver de 2011 a 2020.

Incluso cuando el equipo se recuperó con una carrera a las Finales de la NBA la temporada pasada, Sarver pudo haber interrumpido su tremendo progreso. Su bajeza parece haber estancado las negociaciones contractuales con el abridor clave Deandre Ayton. El pívot, que brilló en su primera aparición en postemporada, ahora está molesto con la organización.

La NBA no ha eliminado a un propietario de su equipo desde 2014 cuando el comisionado Adam Silver prohibió de por vida al entonces propietario de Los Angeles Clippers, Donald Sterling, por acusaciones similares a las de Sarver.

🚨 Breaking: The NBA is preparing for a massive story accusing #Suns owner Robert Sarver of racism, sexism and sexual harassment in a series of incidents, sources say. With enough evidence to support such claims, there’s a real chance the league would forcibly remove Sarver.

— Jordan Schultz (@Schultz_Report) October 22, 2021