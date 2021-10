España | Acusan al propietario de los Suns y del Mallorca de «actos racistas y abusos sexuales repetidos»

El canal de suscripción ESPN, propiedad de la multinacional Disney, que comparte derechos de retransmisión con la NBA, asegura estar en posesión de un material muy concreto que incrimina al propietario del Real Mallorca y de los Suns de Phoenix, Robert Sarver, en «actos racistas y abusos sexuales reiterados», según ha relatado el periodista deportivo Jordan Schultz, que en un tuit demoledor que ha causado una verdadera conmoción en Arizona asegura que «la NBA está preparando una gigantesca historia acusando al propietario de los Suns Robert Sarver de racismo y acoso sexual reiterados. Con suficiente evidencia para apoyar tales acusaciones, existe la posibilidad real de que la liga obligue a marcharse a Sarver».

La reacción de los Suns ha sido inmediata, hasta el punto de que el propio Sarver ha publicado en la web oficial del club una respuesta muy categórica en la que no sólo niega las acusaciones, sino que las califica de «repugnantes». El máximo accionista del Mallorca, que en el año 2004 pagó la cifra récord de 400 millones de dólares por la propiedad del equipo de baloncesto de Phoenix, afirma que a lo largo de su vida «nunca he llevado a cabo ningún tipo de actividad de este tipo, que me causan una profunda repugnancia».

Tanto el manager general de los Suns, James Jones, como el presidente de los Suns Legacy Partnes, Jason Rowley, han cerrado filas inmediatamente en torno a Sarver a la espera de que la ESPN haga público el reportaje. «Le conozco desde hace 15 años y no es ni racista ni sexista», ha afirmado Rowley, que sobre la historia -cuyos detalles evidentemente ya conocen- ha afirmado que «el periodista que la ha elaborado ha amenazado a empleados, antiguos empleados y miembros de la familia usando medias verdades y rumores para fabricar una historia falsa».

Por su parte, el senior editor de Sports Illustrated, Chris Mannix, afirma que «Los Suns, en respuesta a la historia que tiene preparada la ESPN, niega su contenido y afirma que tiene evidencias documentales, así como testigos oculares que contradicen directamente las acusaciones que aparecen en el reportaje». Éstas son declaraciones oficiales transmitidas por el club a Sports Illustrated.

A la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos, hay que recordar que ESPN y Disney mantienen una relación de colaboración muy directa con la NBA, hasta el punto de que la competición se reanudó la pasada temporada tras la pandemia en el complejo que Disney detenta en Orlando, ESPN Wide World of Sports, que acogió a puerta cerrada los partidos suspendidos a causa del virus. La sociedad entre Disney propietaria de ESPN y la NBA genera 1.4 billones de dólares anuales por derechos de transmisión.