Gmail agrega 4 funciones para mejorar el envío de correos

Está claro que Gmail es la herramienta de correo electrónico más utilizada del mundo por muchos motivos.

La aplicación de Google tiene un montón de funciones ocultas que te permiten explotar al máximo todas sus posibilidades, ofrece un montón de opciones de privacidad e incluso te permite mandar correos que pueden autodestruirse al cabo de un tiempo si consideras que tienen información sensible.

Sin embargo, la herramienta tiene algún que otro problema menor que en muchas ocasiones puede ser algo incómodo, molesto y frustrante a la hora de redactar y enviar un correo.

Con esto en mente, desde Google han querido limar asperezas y han anunciado un buen puñado de cambios y nuevas funciones para Gmailcentradas especialmente en ayudar a los usuarios a identificar mejor a los destinatarios del correo y hacer del envío de mensajes algo mucho más sencillo.

En cuanto a su desembarco, el despliegue ha comenzado ya e irá llegando a todos los usuarios de Gmail de aquí a finales de noviembre.

Aquí tienes las novedades más importantes de Gmail que llegarán en los próximos meses:

1. Contactos con foto y una mejor visualización de los correos para evitar despistes.

Aunque las fotos de los contactos aparecen al escribir un nombre, en el momento en el que se metía en la caja, únicamente se quedaban con el nombre de la persona en cuestión.

Ahora todo será mucho más visual, ya que una pequeña miniatura acompañará al contacto en cuestión, pero las novedades de Gmail en este aspecto no acaban aquí.

Cuando hayas metido un correo, aparecerá marcado en gris y con un tic sobre la foto para que no vuelvas a meterlo de nuevo y no se generen duplicados.

Otro punto muy relevante es que al mover un correo entre Para, CC o CCO, Google eliminará de manera automática el correo del otro cajón.

2. Avisos y etiquetas para detectar correos externos a la empresa para evitar mandar información sensible a gente de fuera.

Ahora, si estás mandando un correo a gente de tu compañía y añades un correo con el que no has entablado ninguna conversación y no es de la organización, su contacto aparecerá en amarillo y además aparecerá un enorme letrero amarillo en donde te advierte de que esa persona no está en tu organización.

De este modo, puedes quitarte de un solo plumazo el enviar información sensible a gente externa por cualquier error humano que le puede pasar a cualquiera.

3. Cambios en las tarjetas de los contactos

Google también ha mejorado las tarjetas de los contactos para que sea más fácil ver el nombre completo de un contacto y copiar su dirección de correo electrónico con un nuevo menú contextual.

Además, podrás cambiar de manera más sencilla el nombre con el que tienes guardado a un contacto cualquiera y los receptores del mensaje lo verán de esa forma.

4. Detección de fallos de escritura en los mails

Cuando escribas mal el correo de alguien, Google te lanzará un aviso antes de mandar el correo electrónico para que lo corrijas.

Con información de BusinessInsider

Por: Reporte Confidencial