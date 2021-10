Jugadores del Lala FC abandonaron juego que perdían 6-0 ante Metropolitanos: “Exigimos pago adeudado”

Los jugadores del Lala FC del fútbol venezolano abandonaron en el entretiempo del juego que perdían este jueves 6 – 0 ante el Metropolitanos. Días atrás, el equipo compartió un comunicado donde “exigen su pago adeudado” de 5 meses de sueldo.

La cuenta informativa Once FutVe, adjuntó fotos del partido y detalló lo siguiente: “Suspendido al 1T: Metropolitanos 6-0 Lala. Los jugadores guayaneses no se presentaron para la segunda mitad, lo cual permite aplicar el artículo 87: Permite al árbitro dar por terminado el encuentro cuando un equipo no se presenta 45 minutos después de la hora estipulada”.

“El Lala FC viajó únicamente con nueve jugadores en su convocatoria para enfrentar a Metropolitanos por la última fecha de la fase regular. Una convocatoria integrada por juveniles entre las categorías 2001 – 2003 y tan solo un profesional categoría 1999”, agregan en otra publicación.

Mientras que el periodista Klon Pérez compartió declaraciones del futbolista Armando Maita en Deporte Total, quien reveló: “Los jugadores asumimos los resultados deportivos de Lala FC. Pero en la temporada hubo jugadores que tuvieron que salir porque no habían comido en el día y tampoco podían ir a los entrenamientos porque no tenían para el pasaje”.

El pasado 19 de octubre, Armando Maita en nombre de los jugadores del Lala FC señaló en Twitter que “hacemos del conocimiento público otro comunicando expresando con mucha preocupación nuestra actual situación con el club. Esperando una pronta y satisfactoria respuesta ante tal lamentable situación”.

Lea a continuación el comunicado integro de los jugadores del Lala FC que no asistieron a ese partido y esperan por 5 meses de sueldo:



Reciban un cordial saludo de parte de la plantilla que conforma el equipo de futbol profesional Lala FC, queremos expresar nuestro descontento por las situaciones que estamos padeciendo una vez más por creer en la «buena fe» del sr Jesús Vertiera y la Junta Directiva que componen la institución, fuimos burlados y de cierta manera amenazados, porque luego del comunicado que emitimos el día jueves 7 de octubre, en la que expusimos la realidad que estamos viviendo, no fue sino solo a 48 horas antes del juego vs Mineros de Guayana pautado para el día 14 de octubre de la jornada 27 que buscaron establecer una comunicación con nosotros a través del sr José Gregorio Gómez «Cheo», único enlace que tenemos, en la que la solución que nos ofrecieron fue la cancelación de solo un mes de sueldo de los 5 meses que nos adeudan.

El día jueves 14 de octubre nos citan a la sede de la Fundación Lala en horas de la mañana, en primer lugar para realizarnos las pruebas PCR correspondientes la cual cumplimos a cabalidad, y para recibir nuestra parte de pago de un solo mes para poder jugar, pero todo se vuelve mentira, el supuesto mes no estaba. Luego de largas conversaciones y acuerdos con el Sr Jesús Vergara dueño del equipo Lala FC, solo nos entregó un tercio de ese mes ya acordado y nos dirigimos al Cte. Cachamay a tan solo 5 minutos del pitazo inicial, por tal motivo el juego comenzó con tal retraso, con la «palabra» que al terminar el juego se completaría ese pago, una total burla y mentira, aun nos encontramos sin respuesta o justificación alguna.

Por lo tanto responsablemente hacemos un llamado en primer lugar al Presidente de la Federación Venezolana de Futbol el sr Jorge Jiménez, al Presidente de la Liga sr Akram Almatni, al Presidente de la Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela sr José Ramón López, al Presidente de Lala FC sr Jesús Meza con su Junta Directiva y en especial al sr Jesús Vergara dueño de Lala FC y su enlace principal el sr José Gregorio Gómez «Cheo», nosotros sabemos que existen compañeros de otros equipos que conforman la Liga Futven, que se encuentran igual o en peores situaciones que nosotros y no dan este paso por miedo, amenazas o represalias que puedan de una u otra manera afectar nuestra carrera como Futbolistas Profesionales, de tal manera que exigimos nuestro derecho de percibir nuestros honorarios como lo establece el contrato de todos y cada uno, ya basta de pensar en la «buena fe».

Nosotros la plantilla completa exigimos de manera no negociable la cancelación del 50 % de los adeudado para cumplir con la última jornada vs Metropolitanos en la Ciudad de Caracas el día jueves 21 de octubre de 2021 a las 4:00 pm, para de esta manera poder culminar el torneo en la primera división, de no ser así no viajaremos a cumplir con el compromiso.

Cabe destacar, que nosotros queremos que el Futbol Profesional Venezolano no pase por este tipo de situaciones y tanto directivos como jugadores mejoremos en todo sentido, para de esta manera hacer crecer el futbol y las futuras generaciones puedan disfrutar de esta hermosa Profesión.

Sin más que hacer referencia y en espera de una pronta respuesta.

