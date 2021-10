Niña venezolana dejó la calle para destacarse en «La Voz Kid Perú»

Una niña venezolana acaparó toda la atención en el más reciente episodio de La Voz Kid Perú, Sofia Victoria Muñante Méndez, niña venezolana que emigró con su familia en 2017, tiene 11 años y actualmente se encuentra en formación para convertirse en bailarina, guitarrista y cantante.

Su historia conmovió al ser rechazada cuando llegó a ese país: “En mi anterior colegio me hacían bullying solo por ser venezolana. Los niños de ese colegio me echaban la culpa de cualquier cosa, para todo era, la venezolana por aquí, la venezolana por allá. Ya no quería ni escuchar decir esa palabra” declaró Sofia.

Por suerte todo esto cambió al ingresar a una nueva escuela y esta vez se animó a derrochar el talento que la caracteriza como venezolana.

Un profesor y su madre se encargaron de cumplir su sueño de cantar, por lo que comenzó haciendo presentaciones callejeras. Sin embargo, la niña brilló en las audiciones del reality de talento y pasó a ser una de las destacadas.

Con información de El Farandi

Por: Reporte Confidencial