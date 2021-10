Suspenden extradición de Carvajal por «error formal» sin «mucha complicación»

La Audiencia Nacional, la jurisdicción en España a cargo de las extradiciones, dejó en suspenso la entrega a Estados Unidos del ex responsable de inteligencia venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal, según anunció el tribunal este viernes.

Ante un recurso de la defensa de Carvajal, el tribunal determinó que hubo un defecto de forma en un auto anterior de la Audiencia Nacional, por lo que “ha acordado suspender la materialización de la entrega a Estados Unidos” del general retirado, solicitado por la justicia de ese país por narcotráfico, según el comunicado de la corte.

El diario ABC de España indicó este viernes que la suspensión de la extradición se debe a un error formal en una resolución que ahora se debe subsanar y que no tiene mucha complicación, para que la documentación que da luz verde a la entrega no tenga tacha. Entre tanto, eso sí, para no afectar a la tutela judicial efectiva del afectado, se paran máquinas hasta que se subsane.

En horas de la mañana la agencia EFE emitió un despacho en el que afirmó que «El Pollo» Carvajal sería trasladado este sábado.

Con información de AFP y ABC.