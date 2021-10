Vargas | Entre goteras y tobos funciona servicio de pediatría en Maternidad de Macuto

1295753

La Guaira.- Pisos mojados, cartones que sirven como antiresbalantes, tobos para las goteras y ductos de aire acondicionado condensados, cuyos fluidos dañaron los techos. En estas condiciones de infraestructura funciona el primer piso del Centro Materno Infantil Ana Teresa de Jesús Ponce, conocido como la Maternidad de Macuto, espacio en donde funciona el servicio de pediatría.

«Esto es horrible. Una enfermera nos dijo que hay que tener los aires prendidos por el quirófano, pero como no se les hace mantenimiento se desborda en esta zona de la maternidad. Uno trae a su hijo enfermo para asistir a una cita y es así como re reciben. Un lugar con techos deteriorados, pisos resbalosos y tobos. El olor a humedad y a sucio es tremendo. Para arreglar esto no se tienen recursos», relató una madre que llevó a su hijo al centro asistencial y compartió fotografías con El Pitazo. La mujer solicitó no ser identificada.

Las áreas de pediatría de la maternidad de Macuto se mantienen llenas de tobos por las goteras de los ductos del aire acondicionado (Foto Cortesía)



Otros usuarios consultados aseguraron que la situación con los ductos de aire acondicionado y los techos del primer piso se inició hace poco más de un año.

«Aseguraron que con la reparación que hicieron a unas áreas de la maternidad, esa también sería atendida. Pero como todo, arreglan la fachada y por donde pasa la reina. Pediatría está muy deteriorada y uno viene para acá, porque no hay plata para consultas privadas», agregó otra madre, en espera de ser atendida en el centro de salud macuteño, adscrito al Ministerio de Salud.

Al consultar al personal sobre el deterioro del primer piso, personal de enfermería explicó que las autoridades de salud han hecho inspecciones, pero luego la intervención no se ejecuta.

El deterioro de los ductos de aire acondicionado ocasionaron goteras que traen humedad y el colapso de los techos (Foto Cortesía)



«Estamos frente a una situación por negligencia. La maternidad tiene bonita la fachada pero por dentro es un rancho», refiere Magda Inojosa, cuya hija dio a luz esta semana y a compartido con madres de niños y parturientas el deterioro de las instalaciones.

El Pitazo solicitó una entrevista con las autoridades directivas de la Maternidad Ana Teresa de Jesús Ponce, sin obtener respuesta.

Nadeska NoriegaGran Caracas