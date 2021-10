Declaración jurada sobre los disparos de Alec Baldwin en el set de Rust

La industria del cine y el entretenimiento vive un oscuro día, después de que Alec Baldwin disparara un arma de utilería y por error matara a la directora de fotografía e hiriera al director de la película Rust, en Nuevo México, Estados Unidos.

Después de las primeras averiguaciones, el condado de Santa Fe publicó en la noche de este viernes la primera declaración jurada sobre el incidente. En ese sentido, lo primero que precisaron es que Baldwin no conocía que el arma estaba cargada con munición real.

El asistente de dirección de Rust tomó el arma y se la entregó a Baldwin gritando “pistola fría”, indicando que no contaba con balas reales. En consecuencia, supuestamente, era un arma segura de maneja en las proximidades del equipo de grabación, según reseñó The New York Times.

Sin embargo, pocos minutos después, Baldwin apretó el gallito y descargó un proyectil “vivo” que impactó en el pecho a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, quitándole la vida. Además, hirió al director, Joel Souza, en el hombro.

¿QUIÉN PUSO LAS BALAS EN LA PISTOLA?

El documento de cinco páginas, firmado por el detective Joel Cano, dejó varias preguntas, principalmente sobre cómo terminó la munición real en el arma. Sin embargo, declaro que el asistente de dirección “no sabía que había balas reales en la pistola”.

Los testigos explicaron que el arma fue “colocada” en la bandeja por los especialistas en armas que tenía la producción. Pero la declaración jurada no cuenta con lo que dijo el armero a los investigadores, más allá de que recibió el arma después de Baldwin la disparara.

TABIÉN TE PUEDE INTERESAR: HALYNA HUTCHINS Y JOEL SOUZA: ESTAS SON LAS VÍCTIMAS DEL DISPARO ACCIDENTAL DE ALEC BALDWIN

Por su parte, indicó que Baldwin “vestía ropa al estilo del Viejo Oeste durante la filmación” y se la quitó tras el incidente. “Esta ropa parecía tener manchas de sangre”, agregó el documento.

Las autoridades no presentaron cargos por el incidente y destacaron que Baldwin colaboró con las averiguaciones.

El armero profesional de cine, Mike Tristano, descartó que Baldwin fuera responsable de lo ocurrido. “Quienquiera que sea el armero o la persona que maneja las armas, y le entregó esa arma al Sr. Baldwin, es su responsabilidad revisar esa arma”, explicó a la BBC.