¿Estudiantes regresarán a clases presenciales este #25Oct en Venezuela?

1296870

Caracas.– Todo parece indicar que el lunes 25 de octubre se dará inicio al nuevo año escolar 2021-2022 en Venezuela con el retorno a clases presenciales, según lo anunció el gobernante Nicolás Maduro. Esta decisión, que ha sido reiterada y replicada por las autoridades gubernamentales en todos los estados del país, ha levantado polémica. Los pronunciamientos a favor y en contra de la medida por parte de la población en general no se han hecho esperar.

Ante este panorama en el que surgen dudas, escepticismo y desconfianza, y sobre la base de lo que han dicho organizaciones, dirigentes educativos y ciudadanos particulares, es válido preguntarse: ¿los estudiantes regresarán a clases presenciales este lunes 25 de octubre?

Para tener una idea de lo que pudiera ocurrir, El Pitazo ha hecho un par de encuestas en los últimos días a través de Twitter con el objetivo de pulsar entre los lectores de este medio de comunicación y usuarios en general si están preparados o dispuestos a enviar a sus hijos a las escuelas.

El 18 de octubre, ante la pregunta: ¿crees que estamos preparados para el regreso a las aulas?, que fue respondida por 1.356 personas, se obtuvo que el 39,1% dijo no estar preparado porque los contagios de COVID-19 continúan. El 30,9 consideró que el regreso a clases presenciales representa un riesgo; el 12,4% sí cree necesario retomar la presencialidad, mientras que el 17,6% opina que las clases deben ser semipresenciales.

Entretanto, el 22 de octubre se publicaron los resultados finales de una encuesta que preguntaba: ¿estás listo para las clases presenciales desde el 25 de octubre próximo en Venezuela? El 64,1% de los usuarios ratificó que no están listos debido al COVID-19; 14,8% no lo está porque piensa que el transporte es un problema para regresar a las actividades escolares; el 13,3% aseguró que sí tiene todo listo y el 7,8% indicó que no está listo para retornar porque les falta el uniforme escolar.

¿Qué ha dicho Maduro?

El nuevo período escolar será desplegado mediante lo que Maduro denominó el “plan para el retorno a clases seguro y progresivo”. Este plan se pondrá en práctica con la creación de “brigadas estudiantiles de bioseguridad en todos los niveles y modalidades”, que deberán establecerse en todos los centros educativos del país, de acuerdo con lo dicho por Maduro el pasado martes 19 de octubre.

En la mencionada alocución, el gobernante aseguró que 84% del personal educativo del país está vacunado contra el COVID-19, y también habló de una matrícula estudiantil cercana a los 9 millones de inscritos en todo el país.

¿Y los sectores educativos?

El presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados de Venezuela (Andiep), Fausto Romeo, le dijo a El Pitazo que desde el ámbito de la educación privada del país, creen necesario que los niños, niñas y adolescentes retomen la normalidad de clases presenciales y aseguró que están listos para tal fin.

“No vamos a obligar a los padres a que envíen a sus hijos a clases, pero consideramos que este proceso de escolaridad presencial debe hacerse con la aplicación de un protocolo descentralizado, diversificado, escalonado y progresivo”, precisó Romeo.

De igual manera, el presidente de Andiep afirmó que al menos en el registro de los colegios privados del país, entre 30 % y 35 % de los estudiantes no han sido inscritos para el nuevo año escolar, “pero tampoco han sido retirados”, agregó.

Por su parte, la directora nacional del programa Escuela del Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría, Noelbis Aguilar, confirmó hace días que la institución se siguen alistando para “el retorno seguro” a las escuelas el próximo lunes 25. Enfatizó que en los 177 centros educativos del Movimiento se viene desarrollando una planificación con todos los actores de las comunidades educativas, que involucra a docentes, estudiantes, familias, directivos e instituciones vinculadas al ámbito educativo.

“Se espera que más de 130.000 estudiantes de Fe y Alegría se incorporen progresivamente a los salones de clases a partir de la semana entrante, según el llamado del Ejecutivo nacional”, señaló Aguilar.

Otras vocerías, como la de Gricelda Sánchez, docente y activista sindical del gremio educativo público, espera que en los próximos días el Gobierno nacional revierta la decisión de iniciar el año escolar presencial, pues estima que de mantenerse lo que cataloga como un “llamado irresponsable de Maduro” de volver a las aulas, solo el 50 % de los docentes se reincorporará. La educadora piensa que en los próximos días se darán renuncias masivas.

Jhon Pedraza RodríguezVista_2