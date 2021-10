Magic Johnson descontento con pelea de Davis y Howard

El ex-jugador de la NBA, Magic Johnson, no lució feliz con lo que pudo ver de Anthony Davis y Dwight Howard cuando estos visitaron a los Suns para disputar del segundo juego de los playoffs.

Magic Johnson es como un mentor para los jugadores de la NBA, conocedor del baloncesto tanto del tiempo atras como del actualizado y por supuesto, de como funcionan las cosas en los Angeles Lakers.

“Dwight Howard y AD tuvieron un altercado físico en el banco … en mis 42 años de estar asociado con la organización de los Lakers, nunca había visto algo así”

Dwight Howard and AD got into a physical altercation on the bench…in my 42 years of being associated with the Lakers organization, I’ve never seen something like that smh

