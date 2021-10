Morel Rodríguez: Tuvieron todo el tiempo para hacer de las Islas una referencia en el Caribe y no cumplieron

Nota de prensa “Hay candidatos que prometiendo hasta la luna y no se dan cuenta que tuvieron el poder y todo el tiempo del mundo, pero no hicieron absolutamente nada, por desidia, irresponsabilidad, o porque sencillamente sus intereses eran otros y no precisamente los de Nueva Esparta”.

El señalamiento lo hizo Morel Rodríguez Ávila, candidato de la Unidad Popular a la Gobernación del estado, al ser consultado sobre la oferta electoral y la propuesta que le trae a los neoespartanos para lograr que tengan la voluntad de votar por él este #21N.

“Toda Nueva Esparta, las islas de Margarita, Coche y Cubagua, sus ciudades, poblaciones, se encuentran en un grave estado de deterioro, mientras sus pobladores ven como pierden día a día su calidad de vida, porque los servicios no funcionan. El agua llega cada 40 o 50 días, justo ahora hay sectores sin el vital líquido y en incertidumbre porque hay problemas en el paral. La energía eléctrica va y viene con los problemas que dichos cortes significan para los artefactos eléctricos así como el riesgo la seguridad de las personas. La vialidad reconocida nacionalmente por su calidad ya no sirve porque está llena de baches. Las escuelas se están cayendo literalmente y el sistema educacional no funciona, como tampoco la telefonía, la salud está hecha un caos y la inseguridad es rampante”.

Todos estos problemas, agrega Morel, se han venido acumulando a través de los años porque no ha habido voluntad, ni gerencia y sí mucha desidia. Estos daños no se generaron de un día para otro y ahora todos ven las dificultades en las que nos encontramos sumidos, y por supuesto ahora sí quieren solventarlas. La pregunta es, entonces, ¿tenemos que creer que ellos ahora sí lo van a hacer?.

El muchacho que se encuentra en este momento ocupando el cargo de La Asunción, a quien apoyé dentro del concepto de Unidad que manejamos en aquella oportunidad, no hizo nada. Me equivoqué, señala el candidato de la unidad popular. “Se la pasó llorando porque supuestamente no tenía recursos. Dónde está el dinero entonces, porque el Consejo Legislativo que audita su gestión se hace la misma pregunta y no le aprobó la Memoria y Cuenta. Ahora busca la reelección y nos preguntamos para qué. Porque si no hizo nada antes porque no había dinero y el ejecutivo nacional es el mismo. Será para pasar 4 años más llorando y hundirnos aún más en el caos”.

Por otra parte, comenta Morel, que el candidato del gobierno, el llamado protector, todos los días dice que gota a gota recuperarán el acueducto y ya llevamos más de 8 años esperando y en sequía; los 4 del General y los 4 de su protectorado, sin embargo, los lapsos del racionamiento ya van por 50 y hasta 60 días para recibir el vital líquido en las comunidades.

“Peor en la isla de Coche, que no reciben agua por el acueducto. La surten por cisternas. Los tubos para hacer la derivación del “Luisa Cáceres de Arismendi”, se encuentran la mitad en la Isla y la otra mitad en tierra firme. No se sabe que paso con dinero de ese proyecto. El costo de la obra es de 12 millones de dólares, que bien pudo solicitar al Ejecutivo Nacional y no lo hizo nunca en todos estos años, ante un pueblo que se muere de sed.

“Los problemas del agua en el estado Nueva Esparta, se originan en un solo punto, en la falta de querencia a nuestras islas, la incapacidad y la desidia. El proyecto del nuevo acueducto para la isla de Margarita lo propuse en un gabinete móvil al Presidente Chávez y fue aprobado. Comprendía además de la nueva aducción terrestre, la submarina y por supuesto la red de suministro en las islas de Margarita y Coche que se encuentra totalmente deteriorada y por la cual se bota más del 70% del agua que nos llega, con un presupuesto totalmente aprobado. Y lo único que se construyó fue la parte terrestre que se encuentra en el estado Sucre. De allí en adelante el protector quiere recoger el agua que se escapa gota a gota. Y si así es que pretende gobernar Nueva Esparta, creo que primero nos moriremos de sed, antes que podamos recuperar nuestras islas y conducirlas por la senda del progreso y el desarrollo”.

Ante este panorama incierto es que salgo nuevamente al ruedo, agrega Morel Rodríguez, porque realicé una obra que está plasmada en todas las poblaciones y ciudades del estado, unidas con una red vial de primer mundo, seguridad social, escuelas, liceos, iglesias, canchas deportivas y apoyo para todos los sectores productivos de la región insular y con presupuestos exiguos. El barril de petróleo no estaba a 100 dólares, escasamente llegaba a 4, y logramos convertirnos en el primer estado de Venezuela, con los mejores servicios, una alta calidad de vida y la economía más pujante que colocó a nuestro aeropuerto internacional Santiago Mariño en el segundo aeropuerto del país después del Simón Bolívar, quedando atrás el de la Chinita de Maracaibo.

“Por ello es que con el voto de todos ustedes vamos a recuperar Nueva Esparta, nuestras islas, y regresar al desarrollo y el progreso y prepararnos para el gran reto que nos presenta un futuro de cambios y libertad”, dijo para cerrar Morel Rodríguez Ávila.