Review: Back 4 Blood, Ni no Kuni II: Revenant Kingdom, Hell Let Loose y Super Monkey Ball: Banana Mania

Back 4 Blood, Ni no Kuni II: RevBack 4 Blood, Ni no Kuni II: Revenant Kingdom, Hell Let Loose y Super Monkey Ball: Banana Mania son los mejores videojuegos que podrás disfrutar estos días, así que no importa qué género sea tu favorito, pues hay para todos los gustos y estas reseñas te dirán qué puedes esperar de ellos.

Back 4 Blood

Se trata de un shooter cooperativo de zombis que habíamos esperado por más de una década. Tal y como ocurría en el juego que le precedió nuestra misión es acabar con los infectados para tratar de regresar a la normalidad al mundo. Para ello podemos escoger entre 8 personajes, cada uno con sus propias habilidades.

La novedad más interesante de Back 4 Blood es su sistema de cartas. Antes de empezar a jugar podemos conformar nuestra propia baraja, compuesta por cartas que nos proporcionan efectos beneficiosos durante el juego y los cuales afectan nuestro personaje, o las estadísticas del grupo entre otras.

Cuenta con 4 modos principales de juego: partida rápida, campaña, Nube (PvP) y para un jugador, que nos habría gustado que tuviera más detalle, pero se entiende que el juego está enfocado para el cooperativo.

La campaña se compone de 4 actos, que tienen diversas misiones que exigen que los jugadores se ayuden entre sí a lo largo de la campaña.

Los escenarios y los gráficos están muy bien cuidados además los controles son fáciles de aprender, por lo que en un par de horas los podrás manejar a la perfección.

Sin duda se trata de uno de los mejores juegos en su tipo y estamos ansiosos en ver el contenido extra que con los meses vayan dando más horas para disfrutar de este título que los amantes de los juegos cooperativos en especial, amarán. Está disponible en Xbox Series X Play Station 5, PC, PS4 y One.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Prince’s Edition

Se trata de un juego RPG con sistema de batalla en tiempo real que cuenta la historia de Evan Pettywhisker Tildrum, quien gobierna Ding Dong Dell pero es destronado por un golpe de estado por lo que nuestra misión será reconstruir un nuevo reino.

Esto en medio de enormes, coloridos y bellos escenarios, que son un espectáculo visual, lo cual haremos en compañía de un amplio equipo con entrañables personajes.

El sistema de batalla es divertido por lo que las peleas con la gran variedad de enemigos que nos encontramos en nuestro camino nos harán pasar horas y horas frente al control, eso sin mencionar lo largo que es el juego, por lo que podrás pasar varios días para pasarlo por completo.

Cabe señalar que se trata de una adaptación que contiene la campaña original lanzada en 2018 pero que contiene los DLC: La Guarida del Señor Perdido y El Cuento de un Tomo Atemporal.

La versión de Switch además la puedes disfrutar en donde quiera que vayas. No dudes en darle una oportunidad a esta franquicia que si bien no es muy conocida, debería, pues tiene todo lo que los amantes del género buscan.

Super Monkey Ball: Banana Mania

Es una reedición en alta definición de los tres primeros juegos de la serie de Sega Super Monkey Ball que incluye contenido extra como minijuegos y mucho más.

Para quienes no han jugado, se trata de un juego en el que tu misión será mover el escenario para que el mono que va a bordo de una bola no caiga de cada uno de los niveles llenos de color y diversión pero que a la vez requieren de mucha paciencia.

Eso sí incluye la función de ayuda de ayuda que podemos activar y con la cual se duplica la cantidad de tiempo en el reloj para permitir a los jugadores explorar el nivel y la opción de ralentización el tiempo, que sirve muy bien en áreas difíciles aunque no obtendremos logros en caso de recurrir a ella.

Otro añadido es la Tienda de Puntos donde se pueden comprar nuevos personajes, modos y opciones de personalización.

Lo único malo es que no hay opción para jugar online y a veces se vuelve algo repetitivo, de ahí en fuera, es una de las mejores recopilaciones disponible en todas las consolas.

Hell Let Loose

Se trata de un scooter en primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en el que solo hay opción multijugador, por lo que en primera instancia te tendrás que olvidar de la campaña o tutorial, lo que significa que una vez que iniciemos iremos directos a enfrentarnos a nuestros enemigos.

Está lleno de detalles en los escenarios muy bien trabajados, por lo que técnicamente cumple muy bien su cometido al plasmar muy bien lo que busca, bosques, ciudades y plazas.

A diferencia de otros juegos de este tipo de títulos, tiene mucho realismo (si dejamos pasar el detalle de que al correr no nos cansamos), así que cualquier daño, puede costarnos la partida por lo que lo recomendable será siempre cubrirse.

Cada vez que juegues debes estar consciente de que tomarás tu tiempo pues los escenarios son bastos y lograr cada objetivo puede tomarte un largo rato. Lo único que se extraña es la campaña para un jugador, pero eso es una observación personal ya que, en el multijugador, sus buenos servidores, harán que pases sin problemas muchas horas de diversión. Disponible en Xbox series X/S y PC.

