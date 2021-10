Alfredo Díaz: «Voy a ser nuevamente el gobernador de Nueva Esparta»

«Voy a ser nuevamente el gobernador de Nueva Esparta», así lo afirmó el candidato y actual Gobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz durante un encuentro con el comando de voluntariado compuesto por independientes, ONG, y movimientos que apoyan a la Unidad-MUD.

«Soy la traba que Maduro quiere sacar del camino pero la Unidad tiene fuerza y voluntad para combatirlo. Mi gran obra es que la entidad es el estado más opositor de Venezuela», acotó.

Asimismo, aseguró que mientras esté en Nueva Esparta, la defenderá pero necesita de el esfuerzo de toda la ciudadanía, que se convierta en vocera y movilizadora de votantes para el 21N.

Del mismo modo, señaló que la otra opción que dice ser opositora es simplemente un grupo apoyado por el chavismo-madurismo.

«Con ellos continuará el desastre en que nos encontramos, son más de lo mismo, le mienten a la gente, por eso no van a ganar», apuntó.

Durante esta jornada también estuvieron presentes Nicola Penna, secretario general de Gobierno, Jhonny Rahal, diputado, Eustacio Aguilera, entre otros.

Carmen Figueroa, presidenta del Colegio de Bioanalistas, dijo: «Nueva Esparta es mía, no es de Maduro, merece que la quieran, nosotros estamos con Alfredo Díaz, no queremos al Protector pues no rinde cuentas y todos vivimos muy mal», subrayó.

Macorelia Rigal de Corposalud enfatizó: «No podemos tener otro gobernador mejor que Alfredo Díaz, nos colocaron una autoridad de salud ilegal, así mismo directores. Tenemos que luchar por este espacio que es Nueva Esparta», concluyó.

Con redacción de Porlavisión.