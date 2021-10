Chile | Mes de la Mujer Rural: Impulsan a agricultoras de Taltal y el Mercado Campesino

El trabajo en el campo chileno es empujado en su mayoría por mujeres encargadas de entregarnos el abastecimiento más necesario que proviene de la tierra y que garantiza la seguridad alimentaria de la población.

En la Región de Antofagasta, las mujeres representan el 60% de la agricultura; son ellas quienes además mantienen su hogar y se desempeñan en el comercio informal o en el Mercado Campesino, una feria que, en la ciudad de Taltal, se instala todos los viernes para vender sus productos de forma directa a la comunidad.

Precisamente, en el marco del Día de la Mujer Rural 2021, se llevó a cabo una firma de convenio entre la Municipalidad y el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP Región de Antofagasta, para potenciar el Mercado Campesino, el cual cumple un año de estadía permanente todos los viernes en la Plaza de Armas de Taltal.

“Con esto se persigue el funcionamiento continuo del programa, y beneficiar a los usuarios participantes, permitiendo a los productores vender alimentos del campo de forma directa a los consumidores, en circuitos cortos, asegurando calidad, frescura e identidad a precios convenientes para ambas partes” explicó Claudia Gallardo, Directora Regional Subrogante de INDAP.

“Taltal se caracteriza por un gran nivel de asociatividad, y los alimentos que se ofrecen en nuestro Mercado Campesino, son siempre frescos, inocuos y elaborados a baja escala, con cuidado del medio ambiente. Lo mejor es que se evitan intermediarios en las ventas. Debemos apoyar el trabajo de nuestras mujeres agricultoras, y por ello, seguiremos impulsando proyectos, capacitaciones, asesorías que permitan su mejor y mayor desarrollo” expresó en tanto Guillermo Hidalgo, alcalde de Taltal.

Las mujeres indígenas y/o que pertenecen a la agricultura familiar campesina, tienen un valor inconmensurable no siempre visible, no siempre valorado. No obstante, durante esta actividad se efectuó también un justo reconocimiento a 4 mujeres por su compromiso histórico con el rubro agrícola taltalino, tan clave para la subsistencia humana.

Es así como fueron distinguidas públicamente por su esfuerzo y aporte a la actividad campesina local: Sara Olivares Cordero de la asociación La Cachina; Fresia Ibáñez Ibáñez de la asociación El Hueso; Silvana González Vásquez de la asociación Los Loros; y Roselyn Carvajal Olmos de la asociación Taltal Alto.

Erica Donaire, presidenta de la Asociación El Pueblito, sector La Cachina comentó que “el crecimiento de la comunidad de mujeres agricultoras en Taltal ha sido significativo y especial. Demostramos que sí es posible cultivar en el desierto más árido del mundo y somos protagonistas de una proeza. Convertimos sectores que eran un basural, en campo fértil, limpio y saludable, que da frutas y hortalizas, con lo que garantizamos la entrega de productos naturales, frescos y sanos a la población”.

Turismo ruralEl programa de Desarrollo Local PRODESAL canaliza asesorías especializadas para mejorar las competencias de todas las personas que trabajan en agricultura, con el fin de aumentar sus ingresos en el hogar a través de actividades conexas. Es así como 15 usuarios de Taltal acaban de recibir certificaciones en primeros auxilios, que les permitirán postular al registro de operadores turísticos de Sernatur Regional, potenciando el turismo rural.

Elsa Jara, Representante Legal de la consultora Tellus Mater a cargo de El Provenzal de Taltal, celebró este hito: “es un orgullo ver los frutos del acompañamiento y apoyo técnico entregado durante los últimos diez años especialmente a las mujeres campesinas de Taltal, quienes ahora cuentan con mayor conocimiento y capacidades para emprender como operadoras turísticas”.