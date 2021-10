Dr. Julio Castro: Pareciera que el número de casos no influye al decidir si levantan la cuarentena o no

El médico infectólogo Julio Castro, reiteró este domingo que Venezuela está entrando en una tercera onda de contagios del Covid-19 impulsada por la variante delta. Así lo dijo en el programa dominical de Carlos Croes por Televen.

“En relación al Covid estamos probablemente entrando en una tercera onda pandémica, dados los datos oficiales. Ha habido un aumento en los últimas semanas, sostenido, y la presencia, por datos oficiales, de la variante delta en la región metropolitana de Caracas, área capital y área centro».

Agregó que «aproximadamente la mitad de las transmisiones son por variante delta». «Y eso predice que la variante delta va a tomar el control de la transmisión y predice también que va a haber un aumento en la transmisión de casos en las próximas semanas, que es lo que ha pasado en todo el mundo”.

Castro recordó que la variante delta se originó en la India, «pero al igual que con otras variantes, no tiene que ver con la ubicación geográfica». «Es una alteración de la estructura genética del virus, es lo que se llama una mutación».

Flexibilización de las medidas sin correlación con el aumento de casos

Sobre el anuncio de la flexibilización de las medidas, el doctor Castro precisó que pareciera que el Ejecutivo no toma en cuenta el número de casos para decidir si levantar la cuarentena o no.

“La verdad, para ser honesto, cuando tú ves las medidas que ha tomado el Ejecutivo en relación a la situación epidémica, ellas no han tenido mucha relación. No hay correlación… Si ves los números de casos oficiales en estas semanas estamos en el mayor número de casos desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020… y pareciera que no se tomara en cuenta para decidir» si se levanta la cuarentena o no.lo que se llama una mutación».