España | Fórmula 1, directo hoy: Max Verstappen y Lewis Hamilton en el GP de EEUU

Carlos Sainz afronta “con buenas sensaciones” y desde la quinta posición el GP de Estados Unidos de Fórmula 1, carrera que Fernando Alonso inicia decimonoveno. Tras haber cambiado su motor, el asturiano promete “máximo ataque” en Austin. También al ataque deberá afrontar la carrera Lewis Hamilton si no quiere que Max Verstappen, que sale desde la pole, amplíe su ventaja de 6 puntos.

Vuelta 44/56 – Hamilton sigue recortando

Lewis Hamilton está a menos de cuatro segundos de Verstappen. El holandés aprieta para que no se le complique la carrera.

Vuelta 43/56 – Carlos Sainz levanta el pie

Carlos Sainz se ha emparejado con Daniel Ricciardo… ¡se han tocado! Podría ser investigado el australiano.

Vuelta 42/56 – Abandona Ocon

Esteban Ocon, segundo coche que se retira en el GP de Estados Unidos. Lo había hecho anteriormente Pierre Gasly.

Vuelta 42/56 – ¡Vuelta rápida para Hamilton!

Aprieta Hamilton. Marca la vuelta de rápida y ya está a poco más de seis segundos de Verstappen.

Vuelta 41/56 – Alonso para por tercera vez y cae tres posiciones

Fernando Alonso no irá a una parada sino a tres. Entra y sale decimocuarto tras Lance Stroll.

Vuelta 40/56 -Alonso acaricia la zona de puntos

Para Vettel y Alonso se pone undécimo. Tiene en zona de DRS a Raikkonen. Roza los puntos el asturiano.

Vuelta 40/56 -Así está el Top-10

Verstappen, Hamilton, Sergio Pérez, Leclerc, Ricciardo, Carlos Sainz, Bottas, Norris, Vettel y Tsunoda son ahora mismo los 10 primeros. La vuelta rápida la tiene Sergio Pérez. Fernando Alonso rueda duodécimo.

Vuelta 38/56 – ¡Buena parada de Hamilton!

Hamilton estaba degradando mucho. Para y sale a casi ocho segundos de Verstappen.

Vuelta 37/56 – Carlos Sainz da un respiro a Ricciardo

Carlos Sainz ya no está en zona de DRS con Ricciardo. El australiano tiene ahora dos segundos de ventaja.

Vuelta 36/56 – Alonso gana una posición

Entra Lance Stroll, con unos neumáticos muy castigados. Fernando Alonso ya es decimosegundo.

Vuelta 35/56 – Hamilton no va a poder con Verstappen

Verstappen ya está a catorce segundos de Hamilton. Se le han atragantado los doblados al británico.

Vuelta 33/56 – Entra Russell y sale tras Alonso

Fernando Alonso gana una posición tras la parada de Russell. Ahora deberá pasar a Raikkonen, con el que ya ha tenido sus más y sus menos en este Gran Premio.

Vuelta 32/56 – Alonso rueda decimocuarto

Tras su parada, Fernando Alonso salió decimocuarto. Por delante tiene a Russell y a Stroll.

Vuelta 31/56 – Norris no pasa a Carlos Sainz

Doble parada de McLaren. Ricciardo se defiende con Carlos Sainz pero Lando Norris no consigue parar al madrileño.

Vuelta 31/56 – Hamilton marca la vuelta rápida

Lewis Hamilton tiene una ventaja de 17 segundos sobre Verstappen. Necesita ganar más tiempo para mantener posición.

Vuelta 30/56 – ¡Mala parada de Carlos Sainz!

Carlos Sainz para para adelantar a Ricciardo, pero Ferrari hace una parada muy mala. Cinco segundos ha perdido el madrileño.

Vuelta 30/56 – Para Verstappen

Entra ahora Max Verstappen, que podría ir a tres paradas.

Vuelta 29/56 – Para Fernando Alonso

Para Fernando Alonso y pone neumáticos duros.

Vuelta 27/56 – Alonso, a once segundos de los puntos

Tras lo sucedido con Giovinazzi, Fernando Alonso ha pedido un tiempo precioso. Rueda undécimo y está a once puntos de Raikkonen, que cierra la zona de puntos.

Vuelta 26/56 – Hamilton, cada vez más cerca de Verstappen

Lewis Hamilton recorta vuelta a vuelta a Verstappen y ya está a menos de tres segundo del holandés.

Vuelta 25/56 – ¡Giovinazzi toca a Alonso!

Fernando Alonso iba a pasar a Giovinazzi, el italiano toca al asturiano… y finalmente le deja pasar. Ya es undécimo el asturiano.

Vuelta 24/56 – Alonso devuelve la posición a Giovinazzi

Fernando Alonso se resigna y devuelve la posición a Giovinazzi. Va a hablar seguro cuando termine la carrera.

Vuelta 24/56 – Carlos Sainz ya está en zona de DRS con Ricciardo

Carlos Sainz va a por la quinta posición. Tiene a tiro a Ricciardo.

Así ha sido el adelantamiento de Raikkonen a Alonso que la FIA no ha investigado

¡Qué batalla al límite entre dos campeones del mundo! 🔥 Alonso defendiendo al límite. Raikkonen adelantando por fuera. Trozos de fibra de carbono por los aires. Fernando pide que le devuelvan la posición y dirección de carrera decide no intervenir…#USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/rT42W3mc09 — DAZN España (@DAZN_ES) October 24, 2021

Vuelta 22/56 – Alonso, investigado

La FIA decide investigar a Fernando Alonso por lo mismo por lo que no quiso investigar a Raikkonen. Doble rasero.

Vuelta 21/56 – Alonso adelanta a la segunda a Giovinazzi

Alonso se ha salido en el primer intento de adelantar a Giovinazzi. Al segundo lo ha logrado pero Giovinazzi pide que le devuelvan la posición. ¿Qué hará la FIA?, ¿ha sacado provecho Alonso de su salida de pista?

Vuelta 20/56 – Sainz va a por Ricciardo y Alonso a por Giovinazzi

Carlos Sainz sigue sexto pero está rodando más rápido que Ricciardo, al que tiene a tiro. Fernando Alonso rueda duodécimo y va a por Giovinazzi.

Vuelta 19/56 – ¡Ya hay lío con Alonso!

Dirección de carrera anula la vuelta a Raikkonen pero no investiga a éste por lo que ha sucedido con Alonso. No tendrá que devolverle la posición. A ver qué dice el asturiano al final de la carrera.

Vuelta 18/56 – Para Vettel y sale tras Alonso

Definitivamente, Fernando Alonso acertó parando tan pronto. Ahora lo hace Vettel y sale por detrás de Alonso y de Russell.

Vuelta 17/56 – Verstappen tiene la vuelta rápida

Max Verstappen lidera el GP de Estados Unidos y tiene la vuelta rápida, lo que le daría un punto extra.

Vuelta 16/56 – Raikkonen echa de la trazada a Alonso y le pasa

¡Vaya duelo entre Raikkonen y Alonso! Fernando Alonso se queja por radio y dice que Raikkonen le ha echado de la trazada para adelantarle. Pide que le devuelva la posición.

Vuelta 15/56 – Así está el Top-10

Verstappen, Hamilton, Sergio Pérez, Leclerc, Bottas, Ricciardo, Carlos Sainz (séptimo), Norris, Vettel y Stroll son ahora mismo los diez primeros. Fernando Alonso es decimotercero.

Vuelta 14/56 – Hamilton para y Verstappen es el nuevo líder

Sale la estrategia de Red Bull. Max Verstappen adelanta a Hamilton tras la parada del británico.

Vuelta 12/56 – Entran Ricciardo y Carlos Sainz

Muy buena parada para Carlos Sainz, que logra defender la posición respecto a Lando Norris. Ha salido noveno el madrileño.

Vuelta 11/56 – Verstappen ataca a Hamilton y Norris a Sainz

A Fernando Alonso le ha salido bien parar pronto y Verstappen ha entrado antes que Hamilton para tratar de recuperar la primera posición. También Lando Norris ha optado por parar antes que Carlos Sainz.

Vuelta 10/56 – Carlos Sainz es sexto y Alonso decimosexto

Carlos Sainz llega a la vuelta diez y sigue sexto. Fernando Alonso ha conseguido adelantar a George Russell parando antes que él. El asturiano es decimosexto.

Vuelta 9/56 – Carlos Sainz está rodando muy lento

Ricciardo se le está yendo a Carlos Sainz y Lando Norris amenaza ahora la sexta plaza del madrileño. Podría estar conservando neumáticos.

Vuelta 8/56 – Alonso para cuando iba a por Vettel

Fernando Alonso para muy pronto. Parecía tener más ritmo que Vettel pero va a intentar adelantar al alemán, y tal vez a Russell, entrando antes que ellos.

Vuelta 7/56 – Latifi para y sale con todo

Latifi es el segundo piloto en entrar y sale por delante de Esteban Ocon, al que, agresivo, ha sacado de pista.

Vuelta 6/56 – Primer aviso para Max Verstappen

Más Verstappen se ha ido por fuera y recibe un aviso. Si recibe dos más será sancionado.

Vuelta 5/56 – Russell es el piloto que más posiciones ha ganado

George Russell, que salía último tras Fernando Alonso, rueda ahora mismo decimotercero. Lewis Hamilton ha marcado la vuelta rápida en el último giro.

Vuelta 4/56 – Para Esteban Ocon

Para Esteban Ocon, compañero de Fernando Alonso, cambia el alerón y pone neumático duro. Sale último y Alonso escala hasta la decimoquinta posición.

Así ha sido la salida

¡LE HA ROBADO LA CARTERA! 🔥🔥🔥 ¡Increíble salida de Hamilton! ¡Espectacular cómo aguantó en su cara a cara con Verstappen! ¡Menudo cambio de guion!#USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/WryfBk3DF8 — DAZN España (@DAZN_ES) October 24, 2021

Vuelta 3/56 – Así está el Top-10

Hamilton, Verstappen, Sergio Pérez, Leclerc, Ricciardo, Carlos Sainz, Lando Norris, Tsunoda, Gasly y Bottas son los diez primeros. La vuelta rápida la acaba de marcar Max Verstappen.

Vuelta 2/56 – Carlos Sainz no puede con Ricciardo

Daniel Ricciardo y Lando Norris han ido a por todas a por un Carlos Sainz que se ha defendido todo lo que ha podido. Finalmente Ricciardo le ha pasado y es sexto. Fernando Alonso ha ganado tres posiciones y es decimosexto.

Vuelta 1/56 – Hamilton adelanta a Verstappen

Lewis Hamilton ha salido mejor que Max Verstappen y ha logrado pasar a éste pese a que le ha cerrado. El holandés se ha salido de pista pero ha mantenido la segunda posición.

¡Empieza el GP de Estados Unidos!

Max Verstappen sale desde la pole, Hamilton segundo, Sainz quinto y Alonso decimonoveno.

21:00 – Arranca la vuelta de formación

El GP de Estados Unidos está a punto de comenzar. Mucha atención a la salida, a la curva 1 y a la 12.

20:53 – Alonso, al ataque desde el principio

Fernando Alonso ha montado el neumático blanco para ir al ataque desde el principio. Parará pronto y saldrá de los últimos, en aire limpio y a la espera de que sucedan cosas.

20:52 – Verstappen nunca ha ganado en EEUU

Hamilton ha ganado el GP de Estados Unidos en 2014, 2015, 2016 y 2017. Raikkonen lo ganó en 2018 y Bottas en 2019. Max Verstappen nunca ha ganado en Austin.

20:49 – La lucha por el Mundial llega al rojo vivo

Max Verstappen, que ya ha tenido sus más y sus menos con Lewis Hamilton este fin de semana, aventaja a éste en 6 puntos. Salen primero y segundo y se jugarán media carrera en la primera curva. Carlos Sainz, por su parte, aventaja a su compañero de equipo, a Charles Leclerc en 0,5.

20:45 – Sainz irá a dos paradas y parará pronto

Austin es un circuito de mucha degradación, por lo que la primera parada de Carlos Sainz será en la vuelta 10 si degrada mucho o en la 15 si puede conservarlos. Su estrategia será a dos paradas.

20:40 – La lucha entre Ferrari y McLaren

McLaren afronta el GP de Estados Unidos con 7,5 puntos de ventaja sobre Ferrari. Sus pilotos, Daniel Ricciardo y Lando Norris, salen sexto y séptimo. Los del equipo italiano, Charles Leclerc y Carlos Sainz, lo hacen cuarto y quinto respectivamente.

20:36 – El casco solidario de Alonso

Fernando Alonso correrá con un casco con el que homenajeará a La Palma que será subastado con el fin de recaudar fondos para los afectados por el volcán de Cumbre Vieja.

20:30 – Los neumáticos pueden favorecer a Sainz en la salida

Donde puede tener una ventaja Carlos Sainz con sus neumáticos es en la salida. “Hay que aprovecharlo pero nuestras simulaciones dicen que con el medio es mejor, veremos qué puedo hacer porque se degrada mucho, aunque en esta carrera les ocurre un poco a todos, y habrá que hacer algo diferente”, admitía.

20:25 – Los neumáticos pueden comprometer la estrategia de Sainz

“Nos ha faltado arriesgar un poco más y poner la media al principio de la Q2 y pasar con ella porque hemos sido los únicos en salir con la blanda y esto nos puede comprometer un poco en la estrategia”, decía Carlos Sainz tras la sesión de clasificación del GP de Estados Unidos.

20:18 – En Austin se puede adelantar

Por suerte para Alonso, Austin es un circuito propicio para los adelantamientos y así lo ha reconocido: “Se puede, necesitas tener, lógicamente, un segundo más o menos de ventaja, eso sólo se consigue con unas ruedas en mejor estado durante la carrera y tenemos muchas, pero si no hay un Safety Car o algún momento en el que nos podamos desviar un poco de la estrategia normal que todo el mundo hará, será difícil adelantar, pero lo vamos a intentar. Como digo, ha sido un fin de semana un poco torcido en cuanto a competitividad y por eso fue mejor cambiar el motor aquí y pensar ya en las siguientes”.

20:11 – Alonso, al ataque y a por los puntos

Fernando Alonso saldrá decimonoveno al haber cambiado de motor, una decisión que explicaba así: “No hemos sido competitivos en todo el fin de semana, por eso decidimos cambiar el motor aquí, ya que los puntos iban a estar complicados. Vamos a intentarlo de todas maneras. Tenemos muchísimas ruedas nuevas, ruedas duras, medias, así que, ojalá lo podamos aprovechar y conseguir algún punto”.

20:05 – La gran oportunidad de Alonso de ponerse al frente del Overtake Award

Fernando Alonso tiene a tiro un título esta temporada. El asturiano está a sólo un adelantamiento de Sebastian Vettel, que se mantiene al frente del Overtake Award. Si bien el alemán saldrá decimoctavo en Austin, Alonso lo hará decimonoveno en un circuito propicio a los adelantamientos.

Carlos left no stone unturned on his quest for a points finish 💪 Including this brilliant move down the inside of Tsunoda! #F1 | https://t.co/8PdPZlBesT @cryptocom pic.twitter.com/7n8xJHHfTP — Formula 1 (@F1) October 12, 2021

20:00 – Así afrontarán los pilotos el GP de Estados Unidos

Tras aplicarse las penalizaciones a Bottas, a Vettel, a Fernando Alonso y a Russell, así ha quedado configurada la parrilla de salida:

Hands up if you can’t wait for the battle off the line up to Turn 1 🙋‍♂️#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/tnICKIP6fS — Formula 1 (@F1) October 23, 2021

Previa del GP de Turquía de Estados Unidos

Max Verstappen, que volvió a ponerse como líder del Mundial en la última carrera, buscará ampliar la ventaja que tiene de 6 puntos sobre Lewis Hamilton. La pole le permite afrontar el GP de Estados Unidos con optimismo, aunque no podrá confiarse ya que su máximo rival sale segundo tras él.

Otras lucha que llega al rojo vivo a Austin es la que están librando Ferrari y McLaren por la tercera plaza en el Mundial de Constructores. Si bien Charles Leclerc y Carlos Sainz saldrán cuarto y quinto, Daniel Ricciardo y Lando Norris lo harán sexto y séptimo. En este caso serán los dos primeros, los pilotos de Ferrari, los que deban ir al ataque para recortar los 7,5 puntos que McLaren tiene de ventaja.

Otro título que está en juego es el Overtake Award. Sebastian Vettel es el piloto que más adelantamientos ha realizado hasta la fecha aunque Fernando Alonso está a tan sólo uno de él. El germano afrontará el GP de Estados Unidos decimoctavo y el español decimonoveno, por lo que se prevé una carrera emocionante en la que ambos buscarán la remontada.

