España | Quartararo acaba con el dominio español en MotoGP

Fabio Quartararo ha roto una década de dominio del motociclismo español en MotoGP. Desde que ganara Casey Stoner en 2011 todos los campeones de la categoría reina han sido españoles. De hecho, el australiano era el único no español que ha logrado conquistar un campeonato del mundo desde 2010 hasta ahora. Ese año Jorge Lorenzo volvía a hacer sonar el himno nacional en MotoGP 11 años después de que lo hiciera Álex Crivillé.

Aunque en ese momento no se sabía, era el inicio de una nueva era en la categoría reina. El motociclismo español estaba creciendo a pasos agigantados y por detrás venía un joven de Cervera que se convertiría en el nuevo rey de este deporte, haciendo sombra al gran campeón, Valentino Rossi. En 2012 Lorenzo repetiría éxito y conseguiría su segundo campeonato del mundo tras imponerse en el duelo de españoles a Dani Pedrosa por 18 puntos.

Un año después, en 2013, apareció Marc Márquez. Ese fue, sin duda, uno de las mejores campañas del motociclismo español en MotoGP. El ilerdense le ganó la batalla al balear para llevarse el título en su primera temporada en la categoría reina, no sin sufrir. No fue hasta la última carrera cuando el rookie logró ponerle el lazo a su primer campeonato. Lorenzo luchó hasta el final y obligó a Marc a exprimirse al máximo con tres victorias en las últimas tres carreras, pero no fue suficiente. Tercero en la general sería Pedrosa.

A partir de ahí vino la era Márquez. El de Cervera ganó cinco de los seis siguientes títulos, sólo Lorenzo en 2015 pudo batirle. No obstante aquello no fue más que un espejismo porque entre 2016 y 2019 se convirtió el gran dominador de la categoría reina con cuatro títulos consecutivos. En 2020 estuvo fuera toda la temporada tras la caída en Jerez que le produjo la fractura en el húmero de su brazo derecho. El gran favorito al título no estaba y Joan Mir lo aprovechó para conseguir su primer campeonato y ampliar un año más el dominio español.

Quartararo explota

Fabio Quartararo ya era el gran favorito la pasada temporada, sin embargo no estuvo acertado en la toma de decisiones y pese a que dominó durante la primera parte del curso terminó cayendo hasta la octava posición de la general. Este año ha aprendido la lección y ha cumplido con los pronósticos. El diablo, ese niño que estaba llamado a plantar cara a Marc Márquez, ya es una realidad.

A lomos de la Yamaha oficial ha conseguido la regularidad que necesitaba para conquistar su primer campeonato del mundo de MotoGP. De esta manera se convierte en el primer piloto no nacido en España en ganar el título en la categoría reina desde Stoner en 2011. Aunque con Quartararo hay un pedazo de España que también es campeona, ya que el francés se trasladó desde muy pequeño a España para competir aquí.