Fiscal de la CPI debe reunirse con víctimas de DDHH si visita Venezuela: María A. Aristeguieta

La defensora de DDHH y exembajadora/AN en Suiza, María Alejandra Aristeguieta, transmitió su preocupación porque ante una visita del fiscal de la CPI Karim Khan a Venezuela, este no se reúna con las víctimas de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

«Me preocupa que no vean a la víctimas. Me preocupa la gran cantidad de información que he recibido sobre la posibilidad o no de reunirse con las víctimas, abogados y familiares de las víctimas, que no pueda escuchar esa parte de la versión», alertó Aristeguieta a NTN24.

Mencionó un ejemplo que fue cuando Michelle Bachelet y su equipo vinieron a Venezuela, se reunieron con las víctimas «y recibieron de viva voz testimonio y material que no había sido jamás documentado porque solamente visitando a las víctimas se puede palpar y preguntar directamente».

La internacionalista sentenció que el fiscal «debe tener un espacio para las víctimas, y eso es lo que esperamos que se pueda lograr»

«Yo entiendo que hay algunas representaciones de la sociedad civil que han intentado hacer un acercamiento. En algún momento tenían preestablecido un contacto suficiente para entender que esto iba a estar incorporado en la agenda, pero a estas alturas eso está en el aire», puntualizó.

Más temprano se supo que Khan designó a tres asesores especiales de su oficina, entre ellos el jurista chileno Claudio Grossman, quien tuvo estrecha vinculación con la defensa de victimas de violaciones a los DDHH en Venezuela y el abogado de Fernando Albán.

En sintonía con Aristeguieta, la la ONG Justicia Venezolana espera que la agenda de Khan, en caso de venir, incluya reuniones con representantes de la sociedad civil.