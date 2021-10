La empleada que le entregó el arma a Alec Baldwin no quería aceptar el trabajo

Cargar armas de utilería fue “la parte más aterradora” del proceso, asegura Reed, a quien su padre le enseñó cómo hacerlo.

Hannah Reed, la armera de Hollywood que se ocupó del arma mortal utilizada por Alec Baldwin en el set de “Rust” había expresado dudas sobre sus habilidades y capacidad para cargar armas de apoyo.

“Sabes, estaba muy nerviosa al principio, y casi no acepté el trabajo porque no estaba segura de si estaba lista … pero, al hacerlo, fue muy bien”, comentó Hannah Reed en el podcast Voices of the West.

Reed, cuyo padre es el conocido armero de Hollywood Thell Reed, apareció en el podcast mientras trabajaba en el set de la película de Nicholas Cage “The Old Way”. Esa producción hace apenas unas semanas marcó su primera vez como armera jefe.

Ella estaba trabajando con Baldwin en “Rust” en Nuevo México cuando el actor de toda la vida mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza con un arma de utilería.

Cargar armas de utilería fue “la parte más aterradora” del proceso, asegura Reed, a quien su padre le enseñó cómo hacerlo.

Su padre, Thell Reed, es un armero legendario en los círculos de Hollywood que comenzó con Gene Autry.

“En poco tiempo, Hollywood vino a buscar a Thell para que compartiera sus habilidades y entrenar a los nombres más importantes del negocio”, se lee en el perfil. Pronto trabajó en programas de televisión y películas como Gunsmoke, LA Confidential, Tombstone y Flags of Our Fathers.

por: NY Post

Únete a nuestro Canal en Telegram

Únete a nuestro canal en facebook