la venezolana que es alcaldesa de un pueblo en España

Cuando Zandra Campos emigró a España, junto a su esposo e hijo, nunca imaginó que su vida cambiaría por completo y que pasaría de ser un ama de casa a la alcaldesa de Real Cortijo de San Isidro. Desde el año 2019 es la primera autoridad de esa población, ubicada en la comunidad de Madrid.

Campos es oriunda del estado Táchira, egresada de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (Unet) como ingeniera agrónoma, detalló el diario La Nación, quien la entrevistó durante una visita que hizo al país para despedir a su padre, productor y ganadero, que falleció hace pocos días.

La tachirense llegó al país europeo por una decisión meramente familiar. «Llegué allá porque me casé con un español aquí en San Cristóbal. Él vivía en El Piñal, donde tenía un negocio. Luego de dos años de casados ya tenía a mi bebé. Fue entonces cuando su padre lo llamó porque se iba a jubilar y quería que se encargara de la fábrica que tenía en España. Es la razón por la que nos fuimos», recordó durante la entrevista con el medio local.

Zandra Campos es oriunda del estado Táchira. Hace una semana estuvo de visita en Venezuela para despedir a su padre, quien fue un destacado ganadero en la entidad y recibió un homenaje póstumo de la Asociación de Ganaderos del Táchira (Asogata) | Foto: Instagram

Así comenzó su carrera política en España

Estando en España, residieron en varias ciudades, hasta que finalmente se quedaron en Aranjuez, que es la ciudad de la cual depende el Real Cortijo de San Isidro, en el que se instalaron y donde ya tiene ahí 21 años. Aunque no pudo ejercer su carrera profesional, la venezolana no se amilanó y montó una «tiendita de cositas».

«Comencé a jugar golf, que era algo en lo que me destacaba, y a ayudar a otros alcaldes en sus actividades sociales. También participé en la iglesia, donde fundé una hermandad», recuerda sobre su comienzo en la actividad política.

Zandra Campos se hizo famosa en la comunidad española, y por eso la contactó un grupo de jóvenes para que encabezara la lista de sus candidatos en las elecciones del 2019.

«La verdad, me lo pensé un poco, pues no quería estar en partido político, porque estando en un partido, uno tiene que seguir líneas y yo no estaba dispuesta. Así que me decidí, acepté, pero fundé mi propio partido y lo inscribimos», apunta la alcaldesa.

La ingeniera nunca pensó que triunfaría, pues considera los pueblos de España son pueblos cerrados. «La gente es muy suya. Son gente buena, claro, pero como en todas partes… Por eso jamás esperé que pudiera ganar. Y menos con mayoría absoluta», confiesa.

La Tachirense nacionalizada Española, Zandra Campos sale favorecida con el voto popular de la localidad de Cortijos, y se convierte en su Alcaldesa. Hija de ganaderos y miembros de la Jta Dtva de @Asogata ! En hora buena Abelardo. Saludos a todos la Flia ! pic.twitter.com/RGWwPuVXHL — CarlosAlbornoz (@CarlosOAlbornoz) May 27, 2019

El triunfo de Campos fue hace dos años y medio. Ella considera que lograr alzarse con el título de alcaldesa sirvió, de alguna manera, para visbilizar la situación actual de Venezuela.

«Yo a veces pienso que una de los aspectos que me ayudaron para ser electa es que como en el pueblo conocía la situación de Venezuela, y además había un candidato de Podemos, pues creo que la gente se volcó un poco conmigo y me dio su apoyo», precisa

Al finalizar su mandato de cuatro años, no espera reelegirse y retirarse. «La política no me gusta. Estoy ahí solo porque lo veo como una actividad social».

Con información de La Nación y Primer Informe

Equipo de CorresponsalesVista_3