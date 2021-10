Muere famoso DJ venezolano tras caer del tercer piso de un centro comercial en Aruba (Imágenes)

“DJ Louisville”, de 20 años de edad, murió tras caer desde el tercer piso de un centro comercial en Aruba, el 19 de octubre. Luis Ángel Figueroa Flores es el nombre real de este disc jockey nacido en Barcelona, estado Anzoátegui.

Rosa Margarita Arcia de 74 años, patrimonio cultural de la entidad oriental, y Maricruz Rondón Arcia de 36, abuela y tía del joven respectivamente, enfatizan en que no están solicitando medios ni recursos, lo que necesitan son los permisos y la celeridad para estar con sus familiares en las Antillas.

“En principio se pensó que había sido un accidente, no había causa clara. Pero surgieron testigos que afirman que fue lanzado al vacío, por lo que se presume homicidio. Por tal motivo, el cuerpo no ha sido entregado a su madre, hasta tanto no se culminen las averiguaciones respectivas por parte de los cuerpos de seguridad de la isla”, específico la abogada Anahís Moreno, tía de Luis Ángel.

“Cuando envían el correo al consulado, les piden como requisito el acta de defunción, pero allá, medicina forense se queda con el cuerpo hasta que indique qué fue lo que ocurrió. Luego de esclarecido el caso, es cuando se emite el acta. Desde allí son siete días más de espera para que les den respuesta sobre el permiso para trasladarse a Aruba. La madre está en shock, es mucho tiempo y están desesperadas”, agregó Moreno.

Flores fue encontrado gravemente herido alrededor de las 7:00am en el piso de un estacionamiento cerca del centro comercial. Su vehículo fue hallado más tarde en la segunda planta. Para entonces, los médicos no pudieron hacer más, así lo reseñó el medio digital Noticias Curazao. Entes policiales están tratando de averiguar lo ocurrido, apoyándose con las cámaras de seguridad.

“Ellos tienen ya 20 años que se fueron, por lo que ya tienen residencia en Aruba. Pero solo estaban ellos tres: la mamá (Anahixa Flores Arcia, 47 años) y sus dos hijos (el hoy occiso y Anamar Figueroa Flores, 25 años)”, agregó Moreno.

Por Corresponsalía lapatilla.com

Únete a nuestro Canal en Telegram

Únete a nuestro canal en facebook