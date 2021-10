Murió famoso personaje de la serie Friends

El director y productor de ‘Friends’, Kevin Bright, anunció este domingo sobre el fallecimiento de James Michael Tyler, quien interpretó al recordado personaje «Gunther» en la popular serie.

Bright recordó que Tyler, de 59 años, luchaba contra el cáncer de próstata desde septiembre de 2018.

Lamentablemente la enfermedad se extendió a otras partes de su cuerpo, según él mismo contó hace unos meses en el programa Today de la NBC.

«Me diagnosticaron cáncer de próstata avanzado que se había extendido a mis huesos. He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años… Está ahora en estadio 4. Cáncer en etapa tardía. Entonces, ya sabes, probablemente me afectará», dijo Tyler en la citada entrevista.

Los síntomas de la enfermedad fueron detectados por primera vez durante un chequeo anual de rutina y tras las siguientes pruebas, el actor recibió el duro diagnóstico: cáncer de próstata en etapa 4.

Tyler se puso entonces en manos del doctor Matthew Rettig, un científico investigador y oncólogo que usó pruebas para determinar que la enfermedad era genética y no ambiental, según reseñó El Mundo de España.

El actor se embarcó entonces en la terapia hormonal, que «funcionó de maravilla durante aproximadamente un año», lo que le permitió poder seguir con su vida con normalidad.

«Todo lo que tenía que hacer era tomar una pastilla por la mañana y por la noche, y boom, la vida era bastante normal… Me sentía bien, honestamente. No tenía síntomas, no sentía ningún síntoma. Y fue muy fácil de regular «, recordó el actor.

CÁNCER SE EXTENDIÓ A LOS HUESOS Y COLUMNA VERTEBRAL

Lamentablemente, el año pasado el cáncer se extendió a los huesos y la columna vertebral de Tyler, lo que provocó una parálisis en la parte inferior del cuerpo.

El actor, que se sometió a tratamiento de quimioterapia, apareció en la reunión de Friends del pasado mes de mayo a través de Zoom porque no quería «decepcionar» al programa al tener que explicar su enfermedad: «Quería ser parte de aquello e inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos, y poder participar en todo. Fue agridulce, la verdad. Estaba muy feliz de ser incluido en la reunión, pero fui yo quien decidió no hacerlo físicamente y hacer una aparición en Zoom; básicamente, porque no quería que verme fuera una decepción, ¿sabes?… No quería que fuera como, ‘ah, y por cierto, Gunther tiene cáncer'».

James espera poder «salvar sólo una vida» instando a los hombres a hacerse pruebas de detección de PSA, un antígeno prostático específico que puede indicar signos de la enfermedad: «No te rindas. Sigue luchando. Y ten metas. Establece metas. Mi meta el año pasado fue llegar a mi cumpleaños 59. Lo hice, el 28 de mayo. Mi meta ahora es ayudar a salvar al menos una vida dando a conocer esta noticia».

Ahora que pasó a otro plano, ojalá su experiencia pueda ayudar a otras personas a enfrentar esta enfermedad.